鹿港首例毒駕快篩落網 外籍移工車上藏安非他命當場被逮

快訊

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導

2名印尼外籍移工因染上毒癮並涉嫌恐嚇取財，分別遭台中及苗栗地檢署通緝。鹿港警察分局員警日前巡邏勤務中發現可疑車輛，運用毒品唾液快篩當場識破，成功逮捕1名外籍移工，成為北彰化地區首例透過快篩抓獲的毒駕案例。

頂番所所長李柏勲與警員潘辰奕於25日當晚，在鹿港鎮彰頂路某超商前攔查一輛未依規使用燈光，開啟霧燈的小客車，發現駕駛為外籍移工，檢查過程中，副駕駛座移工身下椅墊藏有夾鏈袋分裝的多包毒品，右車門置物架還有電子菸彈，車上查獲安非他命12包、電子菸彈2顆、卡西酮咖啡包11包及電子磅秤等證物。

警方隨即依道路交通管理處罰條例第35條，對他實施毒品唾液快篩檢測、結果呈陽性反應，成為啟用唾液快篩後北彰化地區首件抓到的第1起毒駕案例。

鹿港警分局長黃世德指出，唾液快篩可讓第一線員警迅速分辨駕駛是否涉毒，快速執行「人車分離」，避免毒駕者再度上路危害用路人，也縮短偵辦時間、提高執法效率。

依規定毒駕者上路，至少罰1萬5000元，最高12萬元，車輛扣留、駕照吊扣；若因毒駕造成他人重傷或死亡，駕照將被直接吊銷且終身不得再考。若拒測，罰責更重，可直接開罰18萬元並扣車；若後續尿液檢驗仍呈陽性，將依公共危險罪移送。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

唾液快篩可讓第一線員警迅速分辨駕駛是否涉毒，快速執行「人車分離」，避免毒駕者再度上路危害用路人，也縮短偵辦時間、提高執法效率。圖／警方提供
鹿港警方25日對道路違規的駕駛進行毒品唾液快篩檢測，結果呈陽性反應，成為啟用唾液快篩後北彰化地區首件抓到的第1起毒駕案例。圖／警方提供
