鄭麗文明赴高雄參加黨慶活動遭威脅 網友嗆「已準備爛雞蛋、豬屎」
國民黨高市黨部明天將在鳳山慶祝113周年黨慶，國民黨主席鄭麗文預計出席，今早有網友在高雄市黨部粉專留言「已經準備一卡車的爛雞蛋和豬屎」期待鄭麗文到來。高市黨部認為偏激言論逾越合理評論範圍，下午前往高市警局報案，同時表達譴責與遺憾，警方正追查全案。
國民黨創黨113年公益活動暨嘉年華活動明天下午在鳳山國中登場，今早9時多，李姓網友在粉專留言說「好我們會去，已經準備一卡車的爛雞蛋和豬屎，明天見，由衷期待鄭麗文來到」。
高市黨部表示，偏激言論已逾越合理評論範圍，明日參加活動的民眾眾多，為維護參加民眾之人身安全，市黨部對留言不敢輕忽且嚴加看待，今天下午由黨部發言人張永杰前往市刑大報案。
高市黨部強調，黨慶歡迎來自四面八方的好朋友一起為國民黨慶生，有任何意見可以透過理性和平的方式表達，但對於這種威脅恐嚇公共安全的方式，市黨部表示譴責與遺憾。
