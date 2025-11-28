平均3天抓1件！苗警公布今年迄今共取締109件毒駕

針對毒駕危害，新修正公布的違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則於11月19日施行，新增唾液毒品快篩試劑作為第一線執法工具，以提升檢測效率與精確度，確保「零毒害」的交通環境；對此，苗警局公布今年迄今共取締109件毒駕、移送法辦104人次，未來將持續強化執法。

苗警表示，本次修法重點在於將唾液毒品快篩試劑正式納為員警對毒駕嫌疑人實施檢測的法定工具，執法過程需全程錄影以保障程序正義。最關鍵的嚇阻機制在於，汽車駕駛人若拒絕配合接受唾液快篩檢測，將直接處以新台幣18萬元高額罰鍰，並當場移置保管車輛、「吊銷駕駛執照」及「吊扣車輛牌照二年」，明確宣告對毒駕行為零容忍，讓心存僥倖者無所遁形。

另汽車駕駛人若於十年內第二次違反拒檢規定，罰鍰將翻倍至36萬元，且第三次以上每次加罰18萬元，並得公布其姓名與照片。此外，慢車駕駛人拒絕快篩，將處4800元罰鍰並當場禁止駕駛；微型電動二輪車則當場移置保管，以澈底杜絕任何藥物影響駕駛能力的可能。