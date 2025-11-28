快訊

遭網友爆料算命不專業「13分鐘收費5800」 詹惟中：我若不準一律退費

太強！Meta推「WorldGen」VR技術 普通人可以1鍵生成3D世界

台灣YTR開出大谷翔平「神卡」！價值破台幣3千萬 網嗨：原地財富自由

平均3天抓1件！苗警公布今年迄今共取締109件毒駕

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

針對毒駕危害，新修正公布的違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則於11月19日施行，新增唾液毒品快篩試劑作為第一線執法工具，以提升檢測效率與精確度，確保「零毒害」的交通環境；對此，苗警局公布今年迄今共取締109件毒駕、移送法辦104人次，未來將持續強化執法。

苗警表示，本次修法重點在於將唾液毒品快篩試劑正式納為員警對毒駕嫌疑人實施檢測的法定工具，執法過程需全程錄影以保障程序正義。最關鍵的嚇阻機制在於，汽車駕駛人若拒絕配合接受唾液快篩檢測，將直接處以新台幣18萬元高額罰鍰，並當場移置保管車輛、「吊銷駕駛執照」及「吊扣車輛牌照二年」，明確宣告對毒駕行為零容忍，讓心存僥倖者無所遁形。

另汽車駕駛人若於十年內第二次違反拒檢規定，罰鍰將翻倍至36萬元，且第三次以上每次加罰18萬元，並得公布其姓名與照片。此外，慢車駕駛人拒絕快篩，將處4800元罰鍰並當場禁止駕駛；微型電動二輪車則當場移置保管，以澈底杜絕任何藥物影響駕駛能力的可能。

交通隊也表示，為確保新制順利上路與執法精準，已於條文施行前完成員警唾液快篩操作流程及相關法規教育訓練，熟稔執勤作業，落實標準程序；另統計今年迄今已取締毒駕違規案件109件、移送法辦104人次，未來將持續強化執法，並呼籲用路人切勿有吸食毒品或濫用管制藥品及毒駕行為。

新制「唾液毒品快篩試」上路，苗警加強唾液快篩操作教育訓練，未來將持續強化執法。圖／警方提供
新制「唾液毒品快篩試」上路，苗警加強唾液快篩操作教育訓練，未來將持續強化執法。圖／警方提供

唾液快篩 毒駕 毒品

延伸閱讀

警方啟用「毒品唾液快篩試劑」揪3毒駕中央僅配80劑 嘉市警局掏預算補貨

台東首例！男子騎車搖晃上路被攔查 唾液一驗竟是毒駕

唾液毒品快篩試劑檢測陽性即舉發毒駕 台南警：解決尿檢報告逾時問題

毒品唾液快篩試劑上路 台中保大查獲違規停車男吸K毒駕

相關新聞

莫名看同鄉不爽...32公分長刀猛砍害住院11天 狠男竟笑著離開

越南籍梁姓移工到台中太平區朋友宿舍聚會，卻莫名對杜姓同鄉不滿，沒來由下拿32公分長刀猛刺、揮砍，杜腰部中刀傷及臟器、肋骨...

平均3天抓1件！苗警公布今年迄今共取締109件毒駕

針對毒駕危害，新修正公布的違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則於11月19日施行，新增唾液毒品快篩試劑作為第一線執...

訴訟耗時！法界：羅唯仁已赴美 考驗法院執行力

台積電向智慧財產及商業法院提告前資深副總羅唯仁，並聲請「定暫時狀態處分」。資深行政法院法官指出，本案大多是針對侵害營業秘...

台積電法律戰下一步？法界：告違反營業秘密 羅唯仁拚競業條款無效

台積電針對前資深副總羅唯仁，將出任Intel英特爾執行副總裁，向智慧財產及商業法院提出「定暫時狀態處分」聲請狀，後續法律...

疑竊台積機密跳槽英特爾…檢調搜索羅唯仁宅 扣押股票、不動產

台積電前資深副總羅唯仁退休後轉往英特爾任職，疑帶走台積電二奈米機密製程資料，台灣高檢署過濾相關資料，認為羅涉犯國安法等罪...

涉犯反滲透法 徐春鶯收押

台灣新住民發展協會理事長徐春鶯，疑涉犯反滲透法收取對岸資金介入總統及縣市長選舉，並為特定候選人站台，另涉經營地下匯兌和從...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。