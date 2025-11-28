快訊

棒球／12強電影《絕勝》選角引熱議！網吐槽：像全民大悶鍋

東京羽田機場二航廈廁所大規模故障 7成馬桶無法沖水

女掀衣「露頭燈」惡搞好市多黑五 1男1女到案稱：臨時起意

莫名看同鄉不爽...32公分長刀猛砍害住院11天 狠男竟笑著離開

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

越南籍梁姓移工到台中太平區朋友宿舍聚會，卻莫名對杜姓同鄉不滿，沒來由下拿32公分長刀猛刺、揮砍，杜腰部中刀傷及臟器、肋骨骨折，滿身是血還被逼道歉，監視器也拍下，梁砍人後甚至是笑著離開；法院依重傷害未遂罪判梁5年2月，驅逐出境，可上訴。

檢警調查，梁男2024年11月16日深夜11點多獲邀到朋友太平區的宿舍聊天，酒後對另名不認認識的杜姓同鄉心生不滿，竟從廚房拿了1把刀衝到2樓要砍他，杜見狀也拿塑膠椅阻擋，但仍慘遭刺中腰部，2人扭打時又遭砍傷手、背，更釀肋骨骨折、血胸及脾臟損傷，當場血流不止。

梁見杜倒地後，還要求他道歉，杜不停道歉求饒對方才停手，並下樓清洗血跡、離開現場。杜傷重緊急送醫手術，住院11天才回家休養。

台中地院審理時，梁否認犯行，辯稱當時喝酒腦袋不清楚，刀子亂揮，2個人打來打去，只承認普通傷害；杜也證稱，要去叫朋友下來喝酒，梁就在他後面，一拳朝他臉打下去，不知道為何要被打，接著又被刀子攻擊，在場其他移工也均表示，不清楚梁動手原因。

中院勘驗凶刀，發現刀長32公分沾染血跡，且梁刺入杜腰部釀肋骨骨折、血胸且傷及臟器，足認他有重傷害的不確定故意；另梁辯稱自己酒後意識不清，但監視器拍下他砍人後走下樓清洗身上血跡，還和朋友談笑自若，步態穩健從容，毫無醉態。

中院審酌，梁不認識杜，卻莫名對他心生不滿，要求道歉並持刀攻擊，犯後未真誠悔悟，依重傷害未遂罪判他5年2月，並應於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

移工

延伸閱讀

25歲男全臉骨折出現複視 中榮協助重建治癒

3度拋摔2歲女兒再踹胸 母親重傷害致死遭判9年

影／婦人登北大武山跌倒 疑腳踝骨折搭直升機下山

2遊客彰化「天空遊戲場」溜滑梯滑到骨折 縣府拍安全影片學生都要看

相關新聞

莫名看同鄉不爽...32公分長刀猛砍害住院11天 狠男竟笑著離開

越南籍梁姓移工到台中太平區朋友宿舍聚會，卻莫名對杜姓同鄉不滿，沒來由下拿32公分長刀猛刺、揮砍，杜腰部中刀傷及臟器、肋骨...

訴訟耗時！法界：羅唯仁已赴美 考驗法院執行力

台積電向智慧財產及商業法院提告前資深副總羅唯仁，並聲請「定暫時狀態處分」。資深行政法院法官指出，本案大多是針對侵害營業秘...

台積電法律戰下一步？法界：告違反營業秘密 羅唯仁拚競業條款無效

台積電針對前資深副總羅唯仁，將出任Intel英特爾執行副總裁，向智慧財產及商業法院提出「定暫時狀態處分」聲請狀，後續法律...

疑竊台積機密跳槽英特爾…檢調搜索羅唯仁宅 扣押股票、不動產

台積電前資深副總羅唯仁退休後轉往英特爾任職，疑帶走台積電二奈米機密製程資料，台灣高檢署過濾相關資料，認為羅涉犯國安法等罪...

涉犯反滲透法 徐春鶯收押

台灣新住民發展協會理事長徐春鶯，疑涉犯反滲透法收取對岸資金介入總統及縣市長選舉，並為特定候選人站台，另涉經營地下匯兌和從...

情海生波30刀刺死夜店女公關 劉柏葳羈押禁見3月

男子劉柏葳對前女友谷姓夜店女公關施暴，谷女聲請保護令，劉接獲通知，持彈簧刀狠刺谷女30多刀致死，檢方26日依殺人等罪起訴...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。