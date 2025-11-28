莫名看同鄉不爽...32公分長刀猛砍害住院11天 狠男竟笑著離開
越南籍梁姓移工到台中太平區朋友宿舍聚會，卻莫名對杜姓同鄉不滿，沒來由下拿32公分長刀猛刺、揮砍，杜腰部中刀傷及臟器、肋骨骨折，滿身是血還被逼道歉，監視器也拍下，梁砍人後甚至是笑著離開；法院依重傷害未遂罪判梁5年2月，驅逐出境，可上訴。
檢警調查，梁男2024年11月16日深夜11點多獲邀到朋友太平區的宿舍聊天，酒後對另名不認認識的杜姓同鄉心生不滿，竟從廚房拿了1把刀衝到2樓要砍他，杜見狀也拿塑膠椅阻擋，但仍慘遭刺中腰部，2人扭打時又遭砍傷手、背，更釀肋骨骨折、血胸及脾臟損傷，當場血流不止。
梁見杜倒地後，還要求他道歉，杜不停道歉求饒對方才停手，並下樓清洗血跡、離開現場。杜傷重緊急送醫手術，住院11天才回家休養。
台中地院審理時，梁否認犯行，辯稱當時喝酒腦袋不清楚，刀子亂揮，2個人打來打去，只承認普通傷害；杜也證稱，要去叫朋友下來喝酒，梁就在他後面，一拳朝他臉打下去，不知道為何要被打，接著又被刀子攻擊，在場其他移工也均表示，不清楚梁動手原因。
中院勘驗凶刀，發現刀長32公分沾染血跡，且梁刺入杜腰部釀肋骨骨折、血胸且傷及臟器，足認他有重傷害的不確定故意；另梁辯稱自己酒後意識不清，但監視器拍下他砍人後走下樓清洗身上血跡，還和朋友談笑自若，步態穩健從容，毫無醉態。
中院審酌，梁不認識杜，卻莫名對他心生不滿，要求道歉並持刀攻擊，犯後未真誠悔悟，依重傷害未遂罪判他5年2月，並應於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
