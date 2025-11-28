聽新聞
台積電法律戰下一步？法界：告違反營業秘密 羅唯仁拚競業條款無效

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台積電針對前資深副總羅唯仁，將出任Intel英特爾執行副總裁，向智慧財產及商業法院提出「定暫時狀態處分」聲請狀，後續法律戰如何展開，引發外界好奇；法界人士表示，台積電是否已掌握羅違反營業秘密法的證據，提告刑事訴訟，以及羅方是否主張台積電的競業條款，違反勞基法規定而無效，將是下一波法律戰觀察重點。

台中地院前法官、現任律師江彥儀說，「定暫時狀態處分」的聲請，通常會有一個本案訴訟，例如車禍案件的被害人，會向肇事者提出侵權損害賠償的民事訴訟，但為在案件審理期間，避免肇事者脫產的話，被害人還可以聲請對肇事者名下財產的假扣押處分，已確保審結時，仍確保自身權益。

江彥儀說，台積電狀況也一樣，羅唯仁是台積電前資深副總，顯然有掌握其營業秘密的權限，羅在任職期間或離職前，一定也會簽署競業禁止的合約，以避免台積電的關鍵技術外洩，影響競爭力，羅要到英特爾任職一事，若已是「生米煮成熟飯」，即已構成違反競業條款，所以台積電提告民事求償，定暫時狀態處分，是必需採取的程序。

江彥儀說，另外刑事部分，台積電可能已展開內部調查，針對羅唯仁在職期間，是否有接觸或將公司關鍵技術的營業秘密外洩的狀況，若有掌握具體證據，台積電下一步應該是向檢察機關，提起違反營業秘密法的告訴。

根據營業秘密法第13條規定，意圖為自己或第三人不法之利益，或損害營業秘密所有人之利益，有下列情形之一，處5年以下有期徒刑或拘役，得併科新臺幣100萬元以上1000萬元以下罰金。

律師陳宗元說，此案爭點在於當初台積電與羅唯仁的競業禁止條款如何簽訂，台積電雖認定羅到英特爾任職，違反競業禁止條款，但羅方也可依勞基法9-1條的規定，主張台積電的競業禁止條款無效。

陳宗元說，該條文的規定包括，是否屬雇主應保護的正當營業利益、是否是勞工任職間可接觸、使用的營業秘密、競業禁止的期間、區域、活動範圍及就業對象未逾越合理範圍，雇主對勞工因不從事競業行為，所受損失有合理補償，以及離職後競業禁止的期間，最長不得逾二年等規定。

陳宗元說，另外勞基法9-1條針對競業條款的規定，是在2015年12月16日公布，若競業條款在是該時點前簽署，則不能使用該條，僅能做參考標準，另依民法72條，是否違反公序良俗而無效。

台積電前資深副總經理羅唯仁將至英特爾任職，台積電展開法律訴訟。圖／本報資料照片
