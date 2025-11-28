聽新聞
疑竊台積機密跳槽英特爾…檢調搜索羅唯仁宅 扣押股票、不動產

聯合報／ 記者張宏業／台北報導

<a href='/search/tagging/2/台積電' rel='台積電' data-rel='/2/103337' class='tag'><strong>台積電</strong></a>研發資深副總<a href='/search/tagging/2/羅唯仁' rel='羅唯仁' data-rel='/2/244017' class='tag'><strong>羅唯仁</strong></a>退休跳槽<a href='/search/tagging/2/英特爾' rel='英特爾' data-rel='/2/104522' class='tag'><strong>英特爾</strong></a>，近日爆出離職前帶走數十箱先進製程機密資料，引發國安與產業安全討論。記者陳易辰／攝影
台積電研發資深副總羅唯仁退休跳槽英特爾，近日爆出離職前帶走數十箱先進製程機密資料，引發國安與產業安全討論。記者陳易辰／攝影

台積電前資深副總羅唯仁退休後轉往英特爾任職，疑帶走台積電二奈米機密製程資料，台灣高檢署過濾相關資料，認為羅涉犯國安法等罪，前天指揮調查局搜索羅唯仁台北市、新竹縣住居所，查扣電腦、隨身碟等證物；檢察官同時向智財法院聲請扣押羅唯仁股票、不動產，法院已裁准。

據了解，羅唯仁十月初已搭機前往美國，高檢署認為，羅唯仁恐涉犯國安法國家核心關鍵技術營業秘密之域外使用罪，且情節比台積電先前爆發三名工程師竊取二奈米事件更為嚴重，已威脅台灣半導體產業國際競爭力，檢方若認為羅唯仁有逃亡之虞，將發布通緝。

七十五歲羅唯仁退休前在台積電年薪破億，退休前持有一三四八張台積電股票，依台積電近日股價一四○○元估算，股票價值約十九億元。羅唯仁一月賣出廿二張台積電股票，六月又賣出四十六張，以台積電市值計算，套現約四七四八萬元。由於羅唯仁轉投英特爾可能有犯罪所得，高檢署智財分署為保全追徵，決定扣押羅名下股票與不動產。

據指出，羅唯仁今年七月底從台積電退休前，影印了大批二奈米、Ａ16、Ａ14奈米等相關機密資料，疑「帶槍投靠」英特爾，檢調已查扣相關電磁紀錄等物證過濾。羅唯仁事件發生在美國總統川普近來再度針對台灣搶走美國晶片生意發言之際，又適逢美台關稅談判臨近最後底定時刻，讓整起事件增添複雜性，辦案人員對於相關案情三緘其口。

羅唯仁退休後轉職去英特爾，台積電日前正式對羅唯仁提告，並聲請定暫時狀態處分，範圍應為台積電與羅唯仁間的聘僱合約書，及羅任職期間所簽署的競業禁止同意書和營業秘密法等的規定，聲請目的在於禁止羅唯仁與即將就職的英特爾間有進一步的動作。

對於台積電大動作提告，英特爾也發出聲明駁斥，指目前沒有跡象顯示相關指控具有可信度。經濟部長龔明鑫也表示，所有事證還是要檢調調查，最後由法官認定，「不是某一方說怎麼樣就怎麼樣」。高檢署指出，檢方十一月十八日獲悉羅唯仁疑竊密跳槽英特爾，立即剪報分案偵辦，初步釐清案情後，認為羅唯仁的行為已違反國家安全，本月廿六日指揮調查局發動搜索。

