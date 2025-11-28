訴訟耗時！法界：羅唯仁已赴美 考驗法院執行力

台積電前資深副總羅唯仁（左）。圖／報系資料照 台積電向智慧財產及商業法院提告前資深副總羅唯仁，並聲請「定暫時狀態處分」。資深行政法院法官指出，本案大多是針對侵害營業秘密、違反競業禁止條款而衍生的損害賠償提出訴訟，但訴訟曠日廢時，才會聲請「定暫時狀態處分」，要求法院以較簡易、有效率的程序來避免損害發生。

法官指出，本案可能的主張應該是要求羅唯仁不要去英特爾任職、不可以將在台積電所獲得的營業秘密交給英特爾，但若進入漫長的訴訟程序，要調查、辯論，一旦秘密外洩，損失將無法填補，因此才要優先處理暫時狀態。但羅唯仁已「飛出去」，我國法院的裁定是否有執行能力，是另一個層次的事。

另一方面，台積電營業秘密可能與國家核心關鍵技術有關，這時便涉及國家安全法、營業秘密法，若有違反刑責疑慮，台灣高等檢察署智慧財產分署也會有動作，可能採取強制處分，唯羅唯仁已在美國。

對於後續上演的法律戰，法界人士表示，台積電是否已掌握羅違反營業秘密法的證據，提告刑事訴訟，以及羅唯仁是否主張台積電的競業條款，違反勞基法規定而無效，將是攻防重點。

台中地院前法官、現任律師江彥儀說，羅唯仁是台積電前資深副總，顯然有掌握其營業秘密的權限，羅在任職期間或離職前，一定會簽署競業禁止的合約，以免台積電關鍵技術外洩；羅到英特爾任職，若已是「生米煮成熟飯」，即已構成違反競業條款，所以台積電提告民事求償，定暫時狀態處分，是必須採取的程序。

刑事部分，江彥儀說，台積電可能已展開內部調查，並針對羅唯仁在職期間，是否有接觸或將公司關鍵技術的營業秘密外洩，若掌握具體證據，台積電下一步應該是向檢察機關，提起違反營業秘密法的告訴；依法可處五年以下有期徒刑或拘役，得併科一百萬元以上一千萬元以下罰金。

彰化地檢署前檢察官、現任律師陳宗元說，此案爭點在於當初台積電與羅唯仁的競業禁止條款如何簽訂，台積電雖認定羅到英特爾任職，違反競業禁止條款，但羅也可依勞基法九之一條規定，主張台積電的競業禁止條款無效。

陳宗元說，勞基法九之一條針對競業條款的規定，是在二○一五年十二月十六日公布，若競業條款在是該時點之前簽署，則不能適用該條款，僅能做參考標準；另依民法七十二條，是否違反公序良俗而無效。