情海生波30刀刺死夜店女公關 劉柏葳羈押禁見3月

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導
劉柏葳涉嫌殺害台北市夜店谷姓女公關遭，台北地檢偵查終結，認定劉男犯案前早已在現場埋伏，犯意明確，依殺人罪等罪嫌將他起訴，全案今天移審北院。記者黃義書／攝影
男子劉柏葳對前女友谷姓夜店女公關施暴，谷女聲請保護令，劉接獲通知，持彈簧刀狠刺谷女30多刀致死，檢方26日依殺人等罪起訴劉，今移審台北地院國民法官法庭，法官審理認劉犯重罪，有與證人勾串之虞，今晚裁定羈押禁見3月。

22歲的劉柏葳曾幫助黑幫角頭開車，在信義區夜店擔任保全時認識谷女，2人曾短暫交往並租屋同居，不過，劉有暴力傾向，雙方經常發生衝突。

檢方調查指出，今年5月劉柏葳懷疑谷女對他不忠，在租屋處對谷女施暴，連賞對方6個巴掌，還拿剪刀將谷女的衣物、私人物品剪爛，谷女赴醫院驗傷後報案，劉被依傷害、毀損判處有期徒刑6月。

今年5月15日，劉柏藏又因故毆打谷女，谷女先聲請家暴暫時保護令，不過，劉不甘心，另於7月12日、17日繼續前往谷女的住處等候、圍堵，7月28日保護令生效，法院命劉不可對谷女做身體或精神上不法侵害行為等。

谷女收到法院裁定之後，在社群PO出保護令，聲稱劉是恐怖情人，指劉把她的精品包包、衣物、生活用品全都割爛、丟棄，友人請谷女留意自身安全，建議帶辣椒水防身，還勸說「保護令只是一張紙」等。

後來警方依法告誡劉不得接觸谷女，劉聽後心生怨恨，7月29日晚間持彈簧刀到台北市信義區華納威秀地下停車場谷女上班的路上埋伏，預謀殺害谷女。

劉見谷女友騎電動滑板車現身，立刻將她拖到樓梯間猛刺30多刀還割頸，逞凶後，隨即駕車逃往預放機車的停車場，改騎車從北宜公路逃往宜蘭，路程中將兇刀丟棄在路旁山崖下，逃到位於五結鄉的外公家，被警方緝捕到案。

保護令 國民法官 前女友

