快訊

雲林退休男阿布達比機場遭警帶走扣留杜拜 妻首度視訊揭狀況

聲音顫抖…香港女主播報導宏福苑大火強忍情緒 網友：真實版新聞女王

檢調偵辦國安法等案件 羅唯仁早已出境赴美

中央社／ 台北27日電
台積電前資深副總經理羅唯仁。圖／聯合報系資料照片
台積電前資深副總經理羅唯仁。圖／聯合報系資料照片

檢調偵辦台積電前資深副總經理羅唯仁涉國安法等案件，昨天前往他的住居所搜索，已扣得電腦、隨身碟等。據了解，羅唯仁今年10月已出境前往美國，不排除後續傳喚羅唯仁到案。

外傳台積電前資深副總經理羅唯仁退休前疑似帶走2奈米等先進製程等資料回鍋英特爾。台灣高檢署智財分署18日剪報分國家安全法等「他字案」偵辦。檢察官昨天指揮調查局新竹市站搜索羅唯仁位於台北市、新竹縣的住居所，扣得電腦、隨身碟等相關證物。

法界人士指出，檢調將加緊分析扣案證物，釐清羅唯仁涉案情節，並傳喚羅唯仁到案說明，依據相關規定，若無正當理由未到案，就有可能後續遭拘提，拘提無著，即會發布通緝。

根據台灣高檢署新聞稿，檢察官也在昨天依刑事訴訟法第133條第2項規定向智慧財產及商業法院聲請扣押羅唯仁的股票、不動產，並經法院核准。

此外，民事違約等求償案件部分，聲請人台灣積體電路製造股份有限公司對相對人羅唯仁提起聲請定暫時狀態之處分案件，智慧財產及商業法院已受理，法官閱卷審理中。

至於定暫聲請意旨，法院表示因台積電已在聲請狀中表明本件聲請涉及諸多營業秘密事項，請求法院審慎處理，法院在案情釐清並徵得台積電同意之前，不便揭露相關聲請內容。

台積電 新竹 總經

延伸閱讀

台積電羅唯仁案 法界人士：竊取國家核心關鍵技術最重判12年

台積電聲請定暫時狀態 羅唯仁在美若涉國家核心關鍵...考驗法院執行力

英特爾護羅唯仁 發出聲明稱台積電對羅指控沒有任何依據

台積電提告羅唯仁 英特爾正式表態了

相關新聞

疑洩漏台積電二奈米機密！檢調今搜索羅唯仁住所 聲請查扣股票獲准

台積電前資深副總羅唯仁退休後轉頭英特爾，由於羅唯仁疑帶走台積電二奈米機密資料，台灣高檢署智財分屬為保全證據，昨天指揮調查...

台灣新住民發展協會理事長徐春鶯涉反滲透法介選 新北院羈押禁見

身為陸配的台灣新住民發展協會理事長徐春鶯，2年前民眾黨前主席柯文哲原本有意將她列入民眾黨不分區立委名單，後因爭議太大作罷...

開賓士金山墜漁港亡婦身分曝 北聯幫「關渡王」漢哥遺孀「漢嫂」

57歲住台北市的陳姓婦人24日凌晨開車到新北市金山區訪友，途中疑夜間視線不良、路況不熟，在磺港漁港墜海身亡。這名婦人身分...

澎檢海陸包抄起出474公斤大麻 市值14億元足以殘害百萬人

澎湖高姓男子涉以300萬元委託陳姓船長駕快艇赴七美外海接運大麻，由蔡男等人在岸際接應分工走私。專案小組掌握情資展開海陸包...

剴剴案翻版？新北1歲男童送安置 生母再見卻是滿身傷

剴剴案引發社會譁然，新北市議員張維倩今天揭露新北一名1歲男童因為家庭糾紛被新北市社會局緊急安置，不料僅短短十天，家長卻發...

檢調偵辦國安法等案件 羅唯仁早已出境赴美

檢調偵辦台積電前資深副總經理羅唯仁涉國安法等案件，昨天前往他的住居所搜索，已扣得電腦、隨身碟等。據了解，羅唯仁今年10月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。