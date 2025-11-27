疑洩漏台積電二奈米機密！檢調今搜索羅唯仁住所 聲請查扣股票獲准

快訊

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

台積電前資深副總羅唯仁退休後轉頭英特爾，由於羅唯仁疑帶走台積電二奈米機密資料，台灣高檢署智財分屬為保全證據，昨天指揮調查局持搜索票，對羅唯仁位於台北市、新竹縣住居所執行搜索，查扣電腦、隨身碟等相關證物；檢察官同時向智財法院聲請扣押羅唯股票、不動產，法院裁准。

台積電前資深副總羅唯仁退休後轉職英特爾，台積電日前正式提告羅唯仁，聲請定暫時狀態處分，範圍應為台積電與羅唯仁間的聘僱合約書，以及羅任職期間所簽署的競業禁止同意書和營業秘密法等的規定，聲請目的在於禁止羅唯仁與即將就職的Intel英特爾間有進一步的動作。

對於台積電大動作提告，英特爾業也發出聲明駁斥，指目前沒有跡象顯示相關指控具有可信度。經濟部長龔明鑫表示，所有事證還是要檢調調查，最後由法官認定，不是某一方說怎麼樣就怎麼樣。

根據台積電指出，羅唯仁在去年3月被調任至「企業策略發展部」擔任資深副總，該部門主要是向董事長與總裁提供策略建議的幕僚單位，不需管理研發事務。然而，調任後的羅唯仁仍要求研發部門召開會議提供資料，內容包含正在開發中及未來先進製程規畫，這些反常行為令人產生質疑。

台積電前企業策略發展資深副總經理羅唯仁住處遭調查局搜索。圖／報系資料照
