疑洩漏台積電二奈米機密！檢調今搜索羅唯仁住所 聲請查扣股票獲准

台積電前資深副總羅唯仁退休後轉頭英特爾，由於羅唯仁疑帶走台積電二奈米機密資料，台灣高檢署智財分屬為保全證據，昨天指揮調查局持搜索票，對羅唯仁位於台北市、新竹縣住居所執行搜索，查扣電腦、隨身碟等相關證物；檢察官同時向智財法院聲請扣押羅唯股票、不動產，法院裁准。

台積電前資深副總羅唯仁退休後轉職英特爾，台積電日前正式提告羅唯仁，聲請定暫時狀態處分，範圍應為台積電與羅唯仁間的聘僱合約書，以及羅任職期間所簽署的競業禁止同意書和營業秘密法等的規定，聲請目的在於禁止羅唯仁與即將就職的Intel英特爾間有進一步的動作。

對於台積電大動作提告，英特爾業也發出聲明駁斥，指目前沒有跡象顯示相關指控具有可信度。經濟部長龔明鑫表示，所有事證還是要檢調調查，最後由法官認定，不是某一方說怎麼樣就怎麼樣。