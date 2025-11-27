聽新聞
開賓士金山墜漁港亡婦身分曝 北聯幫「關渡王」漢哥遺孀「漢嫂」
57歲住台北市的陳姓婦人24日凌晨開車到新北市金山區訪友，途中疑夜間視線不良、路況不熟，在磺港漁港墜海身亡。這名婦人身分曝光，是昔北聯幫「關渡王」漢哥黃正雄的遺孀，大家叫她稱「漢嫂」，黑白兩道都十分熟稔。一名資深刑警說，她在4年前一起槍擊案還曾協助警方策動2名槍手投案。
新北市消防局24日凌晨3時獲報，金山區磺港漁港一輛汽車墜海，疑有人受困車內，消防隊、海巡人員打撈1個多小時將車內陳女救起，送醫急救後不治。
金山警分局調查，家住台北市陳女要到金山訪友，因不熟路況加上夜間視線不佳，不慎開車墜入漁港內，監視器拍下墜海影像，墜落瞬間她有踩煞車，煞車燈有亮起，但已掉落，日前檢警相驗後，已將遺體交由家屬處理，確認為意外事故。
警方說，現場視線不良，照明也不足，外地人可能會誤判現場環境，走錯路。據家屬表示，死者視力也不太好，可能有影響，不慎墜海。陳女當時開的Mercedes-Benz CLS 63 AMG汽車，新車要價7百多萬，但該車2012年出廠，要價仍不低。
陳婦的身分曝光，是7年前過世的關渡王黃正雄「漢哥」遺孀，在北投是聞人，黑白兩道都十分熟稔，但近年行事低調。據一名資深刑警說，漢嫂在黑白兩道十分受到敬重，很多人已前往致意，她在4年前一起槍擊案中，還曾協助警方策動2名槍手投案，但事後也不居功。
