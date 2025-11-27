澎檢海陸包抄起出474公斤大麻 市值14億元足以殘害百萬人

快訊

聯合報／ 記者王昭月／澎湖即時報導

澎湖高姓男子涉以300萬元委託陳姓船長駕快艇赴七美外海接運大麻，由蔡男等人在岸際接應分工走私。專案小組掌握情資展開海陸包抄，嫌犯情急將毒品海拋，檢警共打撈出799袋、總毛重474公斤大麻，市值高達14億元，是今年最大宗運毒案。全案26日偵結，依毒品危害防制條例起訴5人，另1人遭通緝，並聲請沒收涉案快艇。

澎湖地檢署表示，此案由檢察官陳書郁、前主任檢察官郭耿誠指揮，聯合海巡署偵防分署澎湖查緝隊、艦隊分署第八海巡隊、金馬澎分署第七岸巡隊、調查局中部地區機動工作站及澎湖縣警局等多個單位組成專案小組查緝。

專案小組掌握情資後，今年8月7日派遣海巡艦艇與岸巡人員同步進行海陸包抄，陳姓船長查覺行跡敗露，駛離外海拋棄毒品，海巡單位掌握航跡，在裡正角、龍門、烏崁、鎖港及山水等海域打撈出799小袋大麻，總毛重474公斤，分裝成40大袋帶回檢驗。

澎檢表示，此案曝光後，檢察長周士榆指示向上溯源，專案小組於今年8月至11月間執行多波行動，陸續拘提陳男及蔡男等人聲請羈押獲准，同時扣押作案快艇「日月星168號」。

澎檢指出，扣案的大如果換成實際使用量，約可供上百萬人吸食，殘害健康。目前這批毒品已運送調查局集中保光，日後統一銷毀 。

澎湖地檢署8月間出擊，海陸包抄起出799袋、總毛重474公斤大麻，市值高達14億元。圖／澎湖地檢署提供
澎湖地檢署8月間出擊，海陸包抄起出799袋、總毛重474公斤大麻，市值高達14億元。圖／澎湖地檢署提供
澎湖地檢署會統海巡單位攔截打撈上岸的大麻，總毛重474公斤。圖／澎湖地檢署提供
澎湖地檢署會統海巡單位攔截打撈上岸的大麻，總毛重474公斤。圖／澎湖地檢署提供
澎湖地檢署8月間出擊，海陸包抄起出799袋、總毛重474公斤大麻，市值高達14億元。圖／澎湖地檢署提供
澎湖地檢署8月間出擊，海陸包抄起出799袋、總毛重474公斤大麻，市值高達14億元。圖／澎湖地檢署提供

澎湖縣 海巡署 毒品

