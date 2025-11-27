剴剴案翻版？新北1歲男童送安置 生母再見卻是滿身傷

剴剴案引發社會譁然，新北市議員張維倩今天揭露新北一名1歲男童因為家庭糾紛被新北市社會局緊急安置，不料僅短短十天，家長卻發現社工回傳的照片中有多處傷痕疑似遭虐，趕緊帶著孩子驗傷，身上、臉部布滿瘀青與嚴重濕疹。媽媽今天出面淚訴孩子原本活潑愛笑，事後卻變得呆滯、畏縮，社會局把孩子接走，她現也不知去向，只希望孩子不要再受傷害。

新北市議員張維倩今天陪同家屬召開記者會，譴責安置單位照顧失責，也痛批社會局監督失靈，要求全面調查並明確究責，避免重蹈悲劇。

幼童母親在記者會上情緒多次失控、落淚表示，11月16日孩子由社工接走安置前，自己才在出門前五分鐘替孩子換尿布，當時孩子全身沒有任何外傷，也沒有紅腫、也沒有尿布疹。

媽媽說，自安置後，她每天打給社工確認孩子狀況，但回覆永遠都是「很健康、一切良好」，直到她親自看到孩子的傷勢才知道情況嚴重。

媽媽回憶，18日社工回傳的照片，孩子額頭竟出現兩處明顯紅腫，但社工僅以「蚊子叮」回覆，寶寶從出生便由她照顧，她很清楚他皮膚的反應，那根本不是蚊子叮。

接著24日，母親再看到照片，孩子額頭中央出現瘀青，她追問社工是否查看監視器時，社工回覆有看過監視器，寶寶是自己撞到的，之後社工卻又改口說「其實沒有看過監視器」，矛盾說法讓他們無法相信政府機關，只好再26日帶著孩子到台大醫院驗傷，並且提告。

張維倩說，母親忍痛決定帶孩子到台大醫院驗傷，院方診斷包含額頭瘀傷、左眼下瘀傷、眼周軟組織腫脹、左手臂瘀傷及多處皮膚濕疹，醫師明確表示，「不是蚊子咬，是撞擊造成的」，母親聽完當場淚崩。

家屬也說，後續孩子又被社會局接走，但目前安置在哪裡、照顧狀況如何，都沒有後續回應，希望社會局能夠給家人一個交代。

張維倩說，此案顯示安置機構的照顧明顯有重大疏失，甚至涉及虐童行為，社會局有義務確保安置單位具備完善照護能力，家屬反映十天內未見孩子，卻在報案時發現嚴重傷勢，難道社會局完全沒有掌握？安置制度的核心本應保護孩子，家長要如何再相信政府，不希望再度出現類似「剴剴案」的社會悲劇。

張維倩要求社會局調查安置期間每個照護環節，全面檢視安置機構照顧人力、管理與監視設備。

新北市社會局表示，此案緊急安置是因家長爭吵時以孩童性命為要脅，並拒絕履行孩童的安全維護計畫。家防中心安置此孩童後也以一周五次高密度訪視關切個案情形，社工也在發現孩童傷勢後，立即將孩童帶往醫院就診，並轉換照顧者。