台東毒蟲恍神坐駕駛座辯不是他開車 法院判無罪：毒駕證據不足

台東1名林姓男子被控於去年6月21日清晨7時許在鹿野鄉某山上香蕉園施用甲基安非他命，隔天清晨6時許，駕駛小貨車前往泰平路，疑似危害公共安全，檢方以公共危險罪嫌起訴，法官審理認為，檢方僅依被告自白及尿液檢驗結果，無法形成對被告有罪的確信，因此裁定林男無罪。

檢警調查，員警於案發當天清晨巡邏時，在泰平路附近發現1輛小貨車停放於路旁，上前關心時，見林男顯得神情恍惚、語氣遲滯，與平常駕駛狀態不符。林男辯稱，他並未上路駕駛，一直由另一名熟識的男子操控。他說，因小貨車臨時停在路邊影響通行，他只是下車協助指揮、並坐在駕駛座上，由另一人下車推，他辯稱自己只是協助移車，並沒駕車行經道路。警方調閱沿路路口監視器，小貨車確實有行駛移動，事發當下車呈靜止，並未發動。

由於訊問過程中，林男言詞反覆，警方懷疑有吸毒的可能，依法帶回派出所採檢尿液，結果呈現甲基安非他命陽性反應，因此依公共危險罪及毒品罪嫌移送。

法院審理後指出，檢方所提供的證據不足以證明林男在毒品影響下駕駛車輛。法院調查監視器畫面、行車軌跡照片及證人證詞，發現無法確認林實際駕駛車輛。林在法庭上也堅稱，案發當天車子由另1名司機駕駛，他只是協助移車，並未實際上路。

法院強調，刑事案件必須以充分、可靠的證據認定犯罪事實，若證據不足，即應依無罪推定原則作出有利於被告的判決。本案中，除林的部分自白，其他證據均不足以支撐檢方指控，且證人證詞存在可信度疑慮，因此判決林無罪成立。

台東警方取締毒駕零容忍，目前除使用警政署配發的試劑外，另自行添購的新型多合一檢測器，可同時驗出安非他命、苯二氮平、依托咪酯、愷他命、大麻、喵喵以及鴉片類等7種常見毒品，讓執法效率大幅提升，籲吸毒者勿心存僥倖。