夜店女公關割喉案 凶嫌劉柏葳殺人罪今移審北院

台北市夜店谷姓女公關遭前男友劉柏葳長期糾纏、施暴；就在聲請保護令生效當晚，慘遭劉柏葳在信義區威秀A16地下停車場「埋伏」、殘忍割喉，身中數十刀身亡。台北地檢偵查終結，認定劉男犯案前早已在現場埋伏，犯意明確，依殺人罪等罪嫌將他起訴，全案將移審國民法官法庭。

檢方調查指出，谷女在信義區某夜店擔任公關，與任職同店保全的27歲劉柏葳因工作結識、交往，並短暫同居；期間劉柏葳多次對谷女施暴。今年5月間，又因家暴導致她臉部受傷、名牌衣物破損。谷女事後驗傷並聲請保護令，但就在保護令生效當晚，劉男便開始「預謀」犯案，在信義區威秀A16地下停車場埋伏，殘忍割喉。

經檢警相驗，谷女身上多達30到50處刀傷，行兇過程極為兇殘。雖劉柏葳落網後，聲稱是「情緒失控」犯案，否認預謀。但檢方認為他事前在停車場守候、攜帶凶器，且犯後逃亡至外縣市，足認有計畫性及逃亡之虞，向法院聲押延押至今。台北地檢署提訊劉柏葳，依殺人罪等罪嫌起訴，案件後續將由國民法官參與審理。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線