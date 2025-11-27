快訊

海鯤號潛艦交船倒數計時 直擊今破浪出海測試

香港宏福苑大火為何如此嚴重？業界人士指「三大殺手」釀災

香港宏福苑大火太駭人…1張圖看懂火場逃生避難流程 勿搭電梯別躲浴室

夜店女公關割喉案 凶嫌劉柏葳殺人罪今移審北院

攝影中心／ 記者黃義書／台北即時報導

台北市夜店谷姓女公關遭前男友劉柏葳長期糾纏、施暴；就在聲請保護令生效當晚，慘遭劉柏葳在信義區威秀A16地下停車場「埋伏」、殘忍割喉，身中數十刀身亡。台北地檢偵查終結，認定劉男犯案前早已在現場埋伏，犯意明確，依殺人罪等罪嫌將他起訴，全案將移審國民法官法庭。

檢方調查指出，谷女在信義區某夜店擔任公關，與任職同店保全的27歲劉柏葳因工作結識、交往，並短暫同居；期間劉柏葳多次對谷女施暴。今年5月間，又因家暴導致她臉部受傷、名牌衣物破損。谷女事後驗傷並聲請保護令，但就在保護令生效當晚，劉男便開始「預謀」犯案，在信義區威秀A16地下停車場埋伏，殘忍割喉。

經檢警相驗，谷女身上多達30到50處刀傷，行兇過程極為兇殘。雖劉柏葳落網後，聲稱是「情緒失控」犯案，否認預謀。但檢方認為他事前在停車場守候、攜帶凶器，且犯後逃亡至外縣市，足認有計畫性及逃亡之虞，向法院聲押延押至今。台北地檢署提訊劉柏葳，依殺人罪等罪嫌起訴，案件後續將由國民法官參與審理。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

劉柏葳涉嫌殺害台北市夜店谷姓女公關遭，台北地檢偵查終結，認定劉男犯案前早已在現場埋伏，犯意明確，依殺人罪等罪嫌將他起訴，全案今天移審北院。記者黃義書／攝影
劉柏葳涉嫌殺害台北市夜店谷姓女公關遭，台北地檢偵查終結，認定劉男犯案前早已在現場埋伏，犯意明確，依殺人罪等罪嫌將他起訴，全案今天移審北院。記者黃義書／攝影

保護令 停車場 殺人

相關新聞

夜店女公關割喉案 凶嫌劉柏葳殺人罪今移審北院

台北市夜店谷姓女公關遭前男友劉柏葳長期糾纏、施暴；就在聲請保護令生效當晚，慘遭劉柏葳在信義區威秀A16地下停車場「埋伏」...

台東涉縱火殺人嫌犯疑躁症未癒 法院撤羈押改送精神醫院安置6個月

台東市強國街一處租屋民宅今年4月初發生火警，2房客逃生不及嗆傷死亡；地檢偵查終結，將疑似縱火的林姓女租客起訴，法院裁定續...

影／台中通緝犯遭臨檢甩拖鞋開溜 跑輸身背10斤裝備警員

台中市第六警分局警員何叡棋近月在西屯區巡邏時，發現一輛轎車違規左轉，警員盤查時發現，要查驗後座陳姓乘客身分時，陳突然拔腿...

攻擊台鐵員工 立委擬增刑責

台鐵員工遭暴力攻擊事件頻傳，今年至本月十五日已發生十四起攻擊事件，立委指台鐵近三年暴力事件增加近二點五倍，鐵路人員職場安...

攜毒男躲攔查 開車上鐵路卡住

黃姓男子昨晨攜毒遇警察攔查，逃逸時闖入基隆火車站附近鐵軌，撞毀鐵道設備，爆胎後卡在軌道上，棄車躲在三樓高露台，消防局出動...

鋰電池疑自燃 台鐵區間車廂滿是煙

台鐵二一二二次彰化開往后里的區間車，昨晨行經台中市栗林站時，發生疑似行動電源鋰電池自燃，車廂一度煙霧瀰漫，旅客驚慌。立委...

