台東涉縱火殺人嫌犯疑躁症未癒 法院撤羈押改送精神醫院安置6個月
台東市強國街一處租屋民宅今年4月初發生火警，2房客逃生不及嗆傷死亡；地檢偵查終結，將疑似縱火的林姓女租客起訴，法院裁定續押。近日法院作出最新裁定，因林女其精神狀況疑似仍受躁症影響，具危害公共安全之虞，撤銷羈押，送入司法精神醫院或適當醫療機構暫行安置6個月。
法院指出，林女原本因殺人、放火燒燬住宅等重罪，於今年4月經檢察官聲請羈押獲准，6月案件移審後，認其犯罪嫌疑重大，且涉犯最輕本刑5年以上重罪，存在逃亡之虞，因而裁定羈押並2度延押。
然而，法院委託台北榮總玉里分院司法精神鑑定後，報告顯示林女案發當時疑處於躁症發作的精神障礙狀態，目前症狀亦尚未完全緩解，符合刑法第19條精神障礙相關規範的可能性。醫療專業評估認為，若未接受適切治療，病情可能惡化，不僅影響安全，也恐影響訴訟進行，因此建議安排暫行安置。
法院審酌相關資料後指出，林女對自身病情缺乏病識感，且多次拒絕醫囑、要求自行決定用藥、甚至中斷就醫，顯示其在規律服藥與情緒控管上欠缺自控能力，確有立即接受機構性治療必要。
法院認為，雖然暫行安置會限制人身自由，但對其健康、醫療照護、訴訟進行及公共安全均屬必要，且羈押原因已因安置決定而消滅，因此裁定撤銷羈押，改為6個月安置治療。
