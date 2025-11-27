快訊

海鯤號潛艦交船倒數計時 直擊今破浪出海測試

香港宏福苑大火為何如此嚴重？業界人士指「三大殺手」釀災

香港宏福苑大火太駭人…1張圖看懂火場逃生避難流程 勿搭電梯別躲浴室

台東涉縱火殺人嫌犯疑躁症未癒 法院撤羈押改送精神醫院安置6個月

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東市強國街一處租屋民宅今年4月初發生火警，2房客逃生不及嗆傷死亡；地檢偵查終結，將疑似縱火的林姓女租客起訴，法院裁定續押。近日法院作出最新裁定，因林女其精神狀況疑似仍受躁症影響，具危害公共安全之虞，撤銷羈押，送入司法精神醫院或適當醫療機構暫行安置6個月。

法院指出，林女原本因殺人、放火燒燬住宅等重罪，於今年4月經檢察官聲請羈押獲准，6月案件移審後，認其犯罪嫌疑重大，且涉犯最輕本刑5年以上重罪，存在逃亡之虞，因而裁定羈押並2度延押。

然而，法院委託台北榮總玉里分院司法精神鑑定後，報告顯示林女案發當時疑處於躁症發作的精神障礙狀態，目前症狀亦尚未完全緩解，符合刑法第19條精神障礙相關規範的可能性。醫療專業評估認為，若未接受適切治療，病情可能惡化，不僅影響安全，也恐影響訴訟進行，因此建議安排暫行安置。

法院審酌相關資料後指出，林女對自身病情缺乏病識感，且多次拒絕醫囑、要求自行決定用藥、甚至中斷就醫，顯示其在規律服藥與情緒控管上欠缺自控能力，確有立即接受機構性治療必要。

法院認為，雖然暫行安置會限制人身自由，但對其健康、醫療照護、訴訟進行及公共安全均屬必要，且羈押原因已因安置決定而消滅，因此裁定撤銷羈押，改為6個月安置治療。

台東涉縱火殺人嫌犯林姓女租客疑躁症未癒，法院撤羈押改送精神醫院安置6個月。本報資料照片
台東涉縱火殺人嫌犯林姓女租客疑躁症未癒，法院撤羈押改送精神醫院安置6個月。本報資料照片

司法 殺人 精神障礙者

延伸閱讀

台南烏樹林暫置場大火掀外界疑慮 市府否認故意縱火圖利

台鹽綠能弊案 法院裁定陳啓昱3人延押2個月、未禁見通信

泰達幣糾紛爆惡行！4男被逼性交、互吃排泄物 主嫌遭延押2月

台積電2奈米洩密案 智慧法院裁定涉案3工程師延押2個月

相關新聞

夜店女公關割喉案 凶嫌劉柏葳殺人罪今移審北院

台北市夜店谷姓女公關遭前男友劉柏葳長期糾纏、施暴；就在聲請保護令生效當晚，慘遭劉柏葳在信義區威秀A16地下停車場「埋伏」...

台東涉縱火殺人嫌犯疑躁症未癒 法院撤羈押改送精神醫院安置6個月

台東市強國街一處租屋民宅今年4月初發生火警，2房客逃生不及嗆傷死亡；地檢偵查終結，將疑似縱火的林姓女租客起訴，法院裁定續...

影／台中通緝犯遭臨檢甩拖鞋開溜 跑輸身背10斤裝備警員

台中市第六警分局警員何叡棋近月在西屯區巡邏時，發現一輛轎車違規左轉，警員盤查時發現，要查驗後座陳姓乘客身分時，陳突然拔腿...

攻擊台鐵員工 立委擬增刑責

台鐵員工遭暴力攻擊事件頻傳，今年至本月十五日已發生十四起攻擊事件，立委指台鐵近三年暴力事件增加近二點五倍，鐵路人員職場安...

攜毒男躲攔查 開車上鐵路卡住

黃姓男子昨晨攜毒遇警察攔查，逃逸時闖入基隆火車站附近鐵軌，撞毀鐵道設備，爆胎後卡在軌道上，棄車躲在三樓高露台，消防局出動...

鋰電池疑自燃 台鐵區間車廂滿是煙

台鐵二一二二次彰化開往后里的區間車，昨晨行經台中市栗林站時，發生疑似行動電源鋰電池自燃，車廂一度煙霧瀰漫，旅客驚慌。立委...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。