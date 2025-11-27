影／台中通緝犯遭臨檢甩拖鞋開溜 跑輸身背10斤裝備警員

快訊

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市第六警分局警員何叡棋近月在西屯區巡邏時，發現一輛轎車違規左轉，警員盤查時發現，要查驗後座陳姓乘客身分時，陳突然拔腿開溜，警員身備10公斤的裝備，徒步在後方追趕，陳因體力不支，最後在巷弄內落網，警方查出陳是詐欺通緝犯，已被判刑6月，警詢後解送歸案。

第六警分局何安所巡佐洪茂益、警員何叡棋、鍾勝雄，上月底深夜11時許在西屯區中清路、經貿八街，攔查一輛違規左轉轎車，盤查時，後座陳姓乘客（22歲）神情緊張、反應遲疑。

警員請陳男下車配合查證身分，陳男先是假意配合，卻不斷以「想上廁所」為由拖延，接著又稱要拿證件，趁機打開車門、抓起手機拔腿狂奔，在逃跑過程中還把腳上的拖鞋脫下，想藉此增加速度。

警員何叡棋身背10公斤裝備，仍奮力衝刺，沿途穿越草叢、巷弄及停車場，全力追趕陳男，最後陳男因體力不支落網。

警方查出，陳男涉嫌詐欺案，已被判刑6月，今年9月間已被發布通緝，此次落網後將解送歸案。

第六警分局呼籲，民眾若發現可疑人士或通緝犯蹤跡，應立即通報警方，不要心存僥倖或協助藏匿，以免誤觸法網，共同維護社會治安與公共安全。

台中市陳姓男子上月因交通違規遭盤查，陳趁機開溜，與警員上演街頭追逐戰，最後因體力不支落網。記者陳宏睿／翻攝
通緝 詐欺 警察

