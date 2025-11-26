快訊

香港大火已造成36死 火情基本受控 另有279人失聯

聽新聞
0:00 / 0:00

鋰電池疑自燃 台鐵區間車廂滿是煙

聯合報／ 記者黑中亮江良誠／連線報導

<a href='/search/tagging/2/台鐵' rel='台鐵' data-rel='/2/104867' class='tag'><strong>台鐵</strong></a>一列區間車昨駛進栗林車站，一名乘客背包內<a href='/search/tagging/2/行動電源' rel='行動電源' data-rel='/2/124548' class='tag'><strong>行動電源</strong></a>鋰<a href='/search/tagging/2/電池' rel='電池' data-rel='/2/240447' class='tag'><strong>電池</strong></a>突起火，車廂內一片煙霧。圖／讀者提供
台鐵一列區間車昨駛進栗林車站，一名乘客背包內行動電源鋰電池突起火，車廂內一片煙霧。圖／讀者提供

台鐵二一二二次彰化開往后里的區間車，昨晨行經台中市栗林站時，發生疑似行動電源鋰電池自燃，車廂一度煙霧瀰漫，旅客驚慌。立委游顥在立院質詢，認為交通部與台鐵未能及時對外說明，鋰電池事故風險升高，必須立即檢討，並比照國際運輸規範建立一致標準。

這列區間車進站潭子時，車廂突然一片煙霧，台鐵同時通報該班次列車臨時改停靠另一月台，經查是旅客背包內行動電源自燃，列車長就地使用車上滅火器撲滅，地面留下大範圍白色滅火粉末，乘客背包焦黑破損，旅客安排改搭二一二四次列車。台鐵表示車輛設備未受影響，原因待調查釐清。

游顥說，鋰電池普及但風險同步增加，台鐵與交通部迄今未提出清楚資訊，讓民眾對公共運輸安全感到不安。他要求交通部提供過去五年台鐵、高鐵、公路客運中鋰電池相關事故統計，並檢視是否已比照ＩＣＡＯ等國際運輸安全規範，建立跨部會一致標準。

交通部次長伍勝園回應，今年已召開會議研議行動電源安全管理，將要求台鐵全面盤點滅火與應變設備，事故統計及國際規範將整理後提供立委。他並表示，後續將依專家建議強化鋰電池事故滅火方式與乘務員訓練，避免類似事故擴大。

台鐵總經理馮輝昇指出，除提升員工應變能力外，也將加強旅客宣導，以提升車廂整體防護能力。

行動電源 台鐵 電池 公共運輸 高鐵

延伸閱讀

照片曝光！行動電源燒出座椅「焦黑慘況」 台鐵：恐面臨求償

濃煙竄升！消防2部滅火機器人出動 嘉市環保用地自燃火警控制中

影／行動電源又起火！注意事項一次看 這樣挑最安全

台鐵區間車爆鋰電池自燃煙霧瀰漫 立委促強化鋰電池管理

相關新聞

鋰電池疑自燃 台鐵區間車廂滿是煙

台鐵二一二二次彰化開往后里的區間車，昨晨行經台中市栗林站時，發生疑似行動電源鋰電池自燃，車廂一度煙霧瀰漫，旅客驚慌。立委...

攜毒男躲攔查 開車上鐵路卡住

黃姓男子昨晨攜毒遇警察攔查，逃逸時闖入基隆火車站附近鐵軌，撞毀鐵道設備，爆胎後卡在軌道上，棄車躲在三樓高露台，消防局出動...

攻擊台鐵員工 立委擬增刑責

台鐵員工遭暴力攻擊事件頻傳，今年至本月十五日已發生十四起攻擊事件，立委指台鐵近三年暴力事件增加近二點五倍，鐵路人員職場安...

台中狠母推剛出生男嬰墜11樓慘死 高大成懷疑1句話惹殺機

台中夏姓產婦去年底與莊姓前男友爭吵，竟將剛出生的兒子放置在11樓房間窗框推落，男嬰墜落社區花圃慘死，檢方偵結，今依殺人罪...

吸毒男拒檢衝台鐵基隆車站卡鐵軌 釀12列車誤點、2列車停駛

黃男今天凌晨遇警盤查拒檢開車逃逸，從平交道闖入基隆火車站附近鐵軌，因卡住爆胎棄車逃逸仍被逮，警方在車內查獲毒品。台鐵說明...

照片曝光！行動電源燒出座椅「焦黑慘況」 台鐵：恐面臨求償

台鐵列車今（26）日清晨發生一起隨身電子產品自燃意外。一列區間車在行駛途中，因旅客攜帶的行動電源鋰電池起火，造成車廂內濃煙密布。台鐵隨後曝光照片...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。