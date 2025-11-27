攜毒男躲攔查 開車上鐵路卡住

快訊

聯合報／ 記者邱瑞杰游明煌／基隆報導

黃姓男子昨天凌晨攜毒開車拒檢逃逸闖入鐵道，最後爆胎棄車鐵軌上；基隆至七堵站列車嚴重受影響。記者邱瑞杰／翻攝
黃姓男子昨天凌晨攜毒開車拒檢逃逸闖入鐵道，最後爆胎棄車鐵軌上；基隆至七堵站列車嚴重受影響。記者邱瑞杰／翻攝

黃姓男子昨晨攜毒遇警察攔查，逃逸時闖入基隆火車站附近鐵軌，撞毀鐵道設備，爆胎後卡在軌道上，棄車躲在三樓高露台，消防局出動雲梯車才被逮。事故造成基隆與七堵間十二列次延誤、二列次停駛，前後近八小時才恢復。不少高中生昨逢段考哀號不斷，通勤民眾也抱怨不已。

基隆警一分局員警昨天凌晨二時在龍安街、精一路口巡邏，發現卅一歲黃姓男子（卅一歲）在路旁車內抽電子菸，上前盤查時，黃男拒檢加速逃逸，警方追逐。

黃男為擺脫員警，涉駕車從精一路的平交道往右開進鐵道，經過成功一路平交道往基隆南站前進，最後因為爆胎，他將丟在鐵道上棄車逃逸，警方在車上搜出毒品

黃男徒步跑進南站後攀爬上三樓，無路可逃跳下南站露台，腳受傷蜷縮在角落躲藏，被員警搜查發現。警方通知消防局派遣雲梯車到場，由消防人員到露台救援，將黃男用雲梯車載回到地面，由員警戒護送醫無大礙，警詢後移送檢方偵辦。

黃男的汽車卡在東正線鐵軌，撞毀軌道設備，台鐵工務單位雖調派機具將車移置路旁，但因鐵道設備受損須搶修，昨天上班尖峰時段，基隆至七堵站間只能單線雙向行車，許多列車延誤。許多高中生昨天逢段考，哀號「遲到了」，通勤通學民眾改到附近搭國光客運，站內擠滿人潮。

台鐵表示，事故發生後以西正線單線雙向行車，基隆與七堵間有十二列次延誤、二列次停駛，基隆站最多延誤卅二分鐘，上午九時四十分恢復雙向正常通行。 ※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

鋰電池疑自燃 台鐵區間車廂滿是煙

台鐵二一二二次彰化開往后里的區間車，昨晨行經台中市栗林站時，發生疑似行動電源鋰電池自燃，車廂一度煙霧瀰漫，旅客驚慌。立委...

攻擊台鐵員工 立委擬增刑責

台鐵員工遭暴力攻擊事件頻傳，今年至本月十五日已發生十四起攻擊事件，立委指台鐵近三年暴力事件增加近二點五倍，鐵路人員職場安...

台中狠母推剛出生男嬰墜11樓慘死 高大成懷疑1句話惹殺機

台中夏姓產婦去年底與莊姓前男友爭吵，竟將剛出生的兒子放置在11樓房間窗框推落，男嬰墜落社區花圃慘死，檢方偵結，今依殺人罪...

吸毒男拒檢衝台鐵基隆車站卡鐵軌 釀12列車誤點、2列車停駛

黃男今天凌晨遇警盤查拒檢開車逃逸，從平交道闖入基隆火車站附近鐵軌，因卡住爆胎棄車逃逸仍被逮，警方在車內查獲毒品。台鐵說明...

照片曝光！行動電源燒出座椅「焦黑慘況」 台鐵：恐面臨求償

台鐵列車今（26）日清晨發生一起隨身電子產品自燃意外。一列區間車在行駛途中，因旅客攜帶的行動電源鋰電池起火，造成車廂內濃煙密布。台鐵隨後曝光照片...

