Abc牙醫聯盟涉A健保聘密醫 逃稅洗錢29億

旗下有十二家牙醫診所的「Abc牙醫聯盟」涉詐領健保費逾五千七百萬元、洗錢達廿九億元，犯罪所得近十七億元，還聘無照密醫，總院長、植牙名醫謝尚廷等人成立七家人頭公司購買六處豪宅回租旗下診所使用，高雄地檢署偵結，將謝尚廷等廿六人依組織犯罪條例、洗錢防制法等罪嫌起訴，並聲請沒收犯罪所得。

檢方查出，謝尚人、謝尚廷兄弟擔任聯盟共同負責人，妹妹謝素芬則擔任財務負責人，高雄市衛生局一○八年接獲檢舉聯盟旗下診所有密醫看診，衛生局查獲趙姓牙醫涉嫌違反醫師法，開罰後聯盟提行政訴訟勝訴，但一一二年又被衛生局查獲旗下診所有密醫替患者看診、矯正牙齒，函送雄檢偵辦。

檢方調查，謝尚人明知菲律賓海歸的趙姓牙醫未通過學歷甄試，不能在台實習、執業，甚至不得報考牙醫師國考，卻聘用他並冒用其他牙醫名義詐領健保費，讓聯盟賺進逾二千萬元營收，一○七年到一一二年間，又聘用十七名密醫替逾三萬名病患洗牙、補牙、拔牙，賺進逾五千七百萬元。

聯盟高層為逃避高額的個人所得稅，要求旗下牙醫「假合夥」分攤他們的收入，牙醫一律現金領薪，還要求牙醫盡量不要開自費收據給病患，再以給折扣為由讓患者主動放棄開收據。一○五年到一一二年間逃漏稅高達九億一六八八萬餘元，謝尚廷等人以多種手法洗錢，分批存入親友帳戶、交叉持股等。