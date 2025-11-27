聽新聞
0:00 / 0:00

Abc牙醫聯盟涉A健保聘密醫 逃稅洗錢29億

聯合報／ 記者巫鴻瑋郭韋綺／高雄報導

旗下有十二家牙醫診所的「Abc牙醫聯盟」涉詐領健保費逾五千七百萬元、洗錢達廿九億元，犯罪所得近十七億元，還聘無照密醫，總院長、植牙名醫謝尚廷等人成立七家人頭公司購買六處豪宅回租旗下診所使用，高雄地檢署偵結，將謝尚廷等廿六人依組織犯罪條例、洗錢防制法等罪嫌起訴，並聲請沒收犯罪所得。

檢方查出，謝尚人、謝尚廷兄弟擔任聯盟共同負責人，妹妹謝素芬則擔任財務負責人，高雄市衛生局一○八年接獲檢舉聯盟旗下診所有密醫看診，衛生局查獲趙姓牙醫涉嫌違反醫師法，開罰後聯盟提行政訴訟勝訴，但一一二年又被衛生局查獲旗下診所有密醫替患者看診、矯正牙齒，函送雄檢偵辦。

檢方調查，謝尚人明知菲律賓海歸的趙姓牙醫未通過學歷甄試，不能在台實習、執業，甚至不得報考牙醫師國考，卻聘用他並冒用其他牙醫名義詐領健保費，讓聯盟賺進逾二千萬元營收，一○七年到一一二年間，又聘用十七名密醫替逾三萬名病患洗牙、補牙、拔牙，賺進逾五千七百萬元。

聯盟高層為逃避高額的個人所得稅，要求旗下牙醫「假合夥」分攤他們的收入，牙醫一律現金領薪，還要求牙醫盡量不要開自費收據給病患，再以給折扣為由讓患者主動放棄開收據。一○五年到一一二年間逃漏稅高達九億一六八八萬餘元，謝尚廷等人以多種手法洗錢，分批存入親友帳戶、交叉持股等。

牙醫 健保費 洗錢 密醫 豪宅 高雄市 菲律賓 逃漏稅

延伸閱讀

Abc牙醫聯盟涉詐健保、逃漏稅 創辦人謝尚廷再捲密醫案遭查辦

高雄「ABC牙醫聯盟」犯罪逾16億元 名醫詐保洗錢逃稅遭起訴

她指「排骨肉有鋼絲」致門牙受損提告求償5萬元 店家反擊疑濫行興訟

牙醫集團聘密醫詐健保 鳳山負責人未繳罰款遭強制執行

相關新聞

台中狠母推剛出生男嬰墜11樓慘死 高大成懷疑1句話惹殺機

台中夏姓產婦去年底與莊姓前男友爭吵，竟將剛出生的兒子放置在11樓房間窗框推落，男嬰墜落社區花圃慘死，檢方偵結，今依殺人罪...

Abc牙醫聯盟涉A健保聘密醫 逃稅洗錢29億

旗下有十二家牙醫診所的「Abc牙醫聯盟」涉詐領健保費逾五千七百萬元、洗錢達廿九億元，犯罪所得近十七億元，還聘無照密醫，總...

吸毒男拒檢衝台鐵基隆車站卡鐵軌 釀12列車誤點、2列車停駛

黃男今天凌晨遇警盤查拒檢開車逃逸，從平交道闖入基隆火車站附近鐵軌，因卡住爆胎棄車逃逸仍被逮，警方在車內查獲毒品。台鐵說明...

照片曝光！行動電源燒出座椅「焦黑慘況」 台鐵：恐面臨求償

台鐵列車今（26）日清晨發生一起隨身電子產品自燃意外。一列區間車在行駛途中，因旅客攜帶的行動電源鋰電池起火，造成車廂內濃煙密布。台鐵隨後曝光照片...

警推唾液毒品快篩但試劑一劑逾250元 台南警規定要針對駕駛人使用

警政署近期推動唾液毒品快篩試劑執法，由於一劑價格逾250元，台南市警方不鼓勵員警無差別使用，如今天第四警分局查獲33歲蔡...

多事之秋！黃子佼三重撞傷女騎士涉肇逃 新北檢起訴

藝人黃子佼昨才因少年性影像獲判緩刑，但他今年8月於新北市三重區駕駛紅色賓士休旅車時，與一名林姓女機車騎士發生碰撞成傷，卻...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。