台中狠母推剛出生男嬰墜11樓慘死 高大成懷疑1句話惹殺機

台中夏姓產婦去年底與莊姓前男友爭吵，竟將剛出生的兒子放置在11樓房間窗框推落，男嬰墜落社區花圃慘死，檢方偵結，今依殺人罪嫌起訴夏女。中山附醫法醫科主任高大成推測，這場悲劇，有可能是莊男以「搞不好孩子不是我的」言語刺激，才會一氣之下把兒子丟下樓。

台中太平某社區花圃在去年11月28日凌晨3時許，一名剛出生男嬰墜落重傷，送醫急救後不治，醫護發現才剛出生的男嬰，全身卻出現多處骨折出血、臟器損傷，認為案情不單純，通報市府社會局，經深入追查才發現是一樁生母殺兒案。

檢警調查，夏女和莊男交往，先在2023年9月生下長女，兩人後來在2024年3月分手，不過當時夏女已懷孕，並在去年11月28日凌晨在太平區11樓住處房間內，產下足月的男嬰，不料卻和夏男爭吵，一氣之下，以毛毯包裹有生命跡象的男嬰，先放置在11樓房間窗框，再將男嬰向外推落，墜落社區花圃不治。

高大成研判，莊男與夏女吵架時，可能提及剛出生的孩子可能不是他的，夏女一怒之下，把孩子丟下去；夏女可能在冷靜後，怕被懷疑殺兒，因此稱放在窗框輕輕推下。不過，夏女若將兒子丟下樓，會有拋物線距離，若是放在窗框，則是放置位置不當，不小心跌下去，夏女可能以此規避責任。

高大成指出，男嬰跌落社區花圃案，剛開始可能以為是嬰兒意外墜樓，醫院醫醫護從男嬰傷勢發現不對，才讓意外案變他殺案。新生兒根本不會爬、也不會翻身，除非放在窗戶邊緣，才有跌落的可能，但把新生兒放在窗戶邊緣的行為非常奇怪。