吸毒男拒檢衝台鐵基隆車站卡鐵軌 釀12列車誤點、2列車停駛

黃男今天凌晨遇警盤查拒檢開車逃逸，從平交道闖入基隆火車站附近鐵軌，因卡住爆胎棄車逃逸仍被逮，警方在車內查獲毒品。台鐵說明，事故造成基隆與七堵間12列次延誤、2列次停駛，基隆站最長延誤32分鐘。

基隆市警一分局今凌晨2時44分在龍安街、精一路口，攔檢黃男時拒檢，他開車加速逃逸，闖進基隆火車站南站卡在東正線鐵軌，動彈不得，上午上班尖峰時段，基隆至七堵站間單線雙向行車，多列車延誤。

台鐵公司說明，凌晨基隆站通報，一輛汽車從文安里平交道進入鐵軌往基隆站方向開，卡在東正線無法移動，立即通知鐵路警察及相關單位至現場處理，無人員受傷。基隆到七堵間改以西正線單線雙向行車，凌晨4時51分將肇事車輛移至路線旁。

台鐵表示，由於路線設備受損進行搶修，受影響路段約300公尺，沿線護軌、扣件、號誌設備受損嚴重，基隆到七堵間12列次誤點、2列次停駛，其餘列次以西正線維持正常運行因應，造成乘客不便，台鐵公司深致歉忱，上午9時40分恢復雙向正常通行。

