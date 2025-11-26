聽新聞
照片曝光！行動電源燒出座椅「焦黑慘況」 台鐵：恐面臨求償
台鐵列車今（26）日清晨發生一起隨身電子產品自燃意外。一列區間車在行駛途中，因旅客攜帶的行動電源鋰電池起火，造成車廂內濃煙密布。台鐵公司隨後曝光照片，只見車廂座椅被燒出一團焦黑，痕跡顯示當時火勢危險。這起事件雖未造成人員受傷，但仍導致列車延誤約22分鐘。
這起事件發生於2122次區間車，地點在栗林站附近。根據台鐵初步調查，起火源頭確定來自旅客背包內的行動電源，自燃的鋰電池在密閉車廂內迅速引發火勢，不僅產生大量濃煙，更直接將座椅與地板燒毀，留下一團明顯的焦黑與多個破洞。所幸列車長與隨車人員即時滅火，並疏散旅客。
台鐵公司透過臉書粉專發出警示，提醒旅客行動電源等鋰電池產品放在行李架或背包深處，一旦發生擠壓、撞擊或過熱，往往難以在第一時間察覺，恐釀成如照片所示的嚴重後果，並強調若出現自燃情況，不僅造成公共危險，還將面臨求償。
台鐵3大乘車安全守則：行動電源要合格 乘車期間放眼前
‧放置眼前隨身攜帶，非必要盡量不使用。
‧隨時留意機體溫度，保持乾燥避免受潮或受熱。
‧經濟部標檢局檢驗合格才放心。
