警推唾液毒品快篩但試劑一劑逾250元 台南警規定要針對駕駛人使用

警政署近期推動唾液毒品快篩試劑執法，由於一劑價格逾250元，台南市警方不鼓勵員警無差別使用，如今天第四警分局查獲33歲蔡姓男子開車買早餐，因身上散發毒品氣味，可當場使用；第五分局查獲50歲黃姓車手持有安非他命，則改使用尿液快篩試劑採檢。

警政署採購的唾液毒品快篩試劑準確率達95.2%以上，台南獲配給501劑，刑大又再採購了準確率高達98%以上的520劑，發給轄區分局；不過警方規定，必須是針對駕駛人，且其出現有毒駕徵候，包括車上有毒品、滿車都是味道、身體明顯呈現施用毒品後反應等才可使用。

台南市警第四分局育平派出所員警今天清晨6時許執行巡邏勤務，發現蔡姓男子開車載妻子到台南市安平區國平路一間早餐店買早餐時違規停車，員警上前取締，卻發現他明顯散發毒品氣味，當場攔查並使用唾液毒品快篩試劑採檢，確認陽性。

警方初步判定蔡涉嫌毒駕，依道路交通管理處罰條例開單舉發，移置保管車輛，並採尿檢驗，將待檢驗報告出爐後，再函送追究公共危險罪與毒品等刑責。

另外，台南市警第五分局公園派出所本月23日受理民眾報案，指他網購瘦身產品後遭詐團以「比賽得名可領獎金」為由要求多次繳納保證金；男子為此到銀行借錢，經行員提醒他可能被騙，才跟員警至派出所說出經過。

所長王瑞勳與同事分析後，確認為假廣告詐騙手法，昨天下午當詐騙集團再次約定面交，警方便與男子配合，當50歲黃姓車手現身，埋伏員警立即將人逮捕，查扣詐騙用手機、收據與工作證，並在其背包內發現安非他命1包；對於黃姓車手，警方便以尿液快篩試劑採檢。

分局將黃依詐欺、違反洗錢防制法及毒品罪嫌移送台南地檢署，提醒網路購物應選擇合法平台，涉及醫療瘦身服務更應透過正規醫療院所諮詢，如遇可疑訊息可撥打165反詐騙專線查證；警方將持續強化查緝及宣導作為，呼籲民眾提高警覺以保障財產安全。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885