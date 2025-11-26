影／國籍漁船違規使用章魚籠滿載約500個 海巡：移送裁處
海巡署第十一（馬祖）巡防區指揮部昨透過科技監控設備執勤時，發現國籍「新00號」漁船於近岸海域疑似違規作業，立即通報第十海巡隊PP-10072巡防艇前往查處，當場查獲船上載有約500個章魚籠，涉嫌破壞海洋生態，全案依《漁業法》相關規定移送連江縣政府裁處。
馬祖海巡隊表示，他們派遣PP-10072巡防艇抵達現場後，立即要求漁船停船受檢，登檢人員全程錄影蒐證，並於前甲板發現大量章魚籠，數量高達500個，將連同巡防區科技裝備遠端監控所蒐證之影像資料一併送交主管機關，依《漁業法》第54條第5款及第65條第8款處辦。
海巡隊指出，本月23日第一○岸巡隊於福澳也曾透過科技監控與巡邏人員合作，查獲近岸違規漁船，本案為馬祖海巡再次運用科技優勢，成功攔查破壞海洋資源案例，展現科技輔勤成效。
金馬澎分署表示，因應海巡任務的多元特性及時代發展趨勢，海巡署近年來積極推動籌建相關高科技裝備，期以科技輔勤嚴密掌握海上及岸際動態，有效查處相關不法情事，堅定的做好藍色國土守護者的角色，另外也呼籲社會大眾，維護海洋資源人人有責，如有發現違規破壞海洋資源等不法情事，請撥打海巡署118免費報案服務專線，海巡單位將即時應處。
