差點被騙面交25萬元…警攔阻後竟在他住處查獲小型兵工廠

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

憲兵出身的張姓男子日前疑似遭詐騙集團誘騙要面交25萬元給車手，張的兒子擔心報警，警方到場，張卻極度不配合，讓員警起疑；張聲稱可帶員警返家證明他跟詐團無關，卻讓警方在他家查獲宛如小型兵工廠的改造霰彈槍及3把改造手槍與改造工具，當場將他逮捕。

49歲張姓男子疑似遭詐騙集團以高額獲利、穩賺不賠等理由，本月17日晚間11時許要面交25萬元給車手協助投資虛擬貨幣，張的兒子擔心父親被騙，向台南市警第三分局土城派出所求助；所長陳健龍等人趕往張的兒子通報地點安中路六段一間超商，張的反應卻極為奇怪。

張聲稱沒有被騙，要警察不要介入，還要車手趕快走，雖然警方仍及時將30歲陳姓車手逮捕，但張的相關舉止讓員警起疑詢問；張的態度消極不配合、神色有異，不過極力辯稱自己與詐騙集團無關，不是共犯，並表示可以帶警察到家裡看，以證明自己清白，警方即隨同返家。

張返家讓警方了解與詐團有關的面交收據等物品時，警方竟發現他住處有大量槍枝及改造工具，張當場由詐騙被害人變成嫌疑人，逮捕並依涉嫌槍砲彈藥刀械管制條例，報請台南地檢署偵辦；相關槍支於18日送往警察局鑑識中心初鑑，改造霰彈槍及3把改造手槍功能正常，具殺傷性可能性高。

據了解，張聲稱是憲兵出身，自己喜歡改槍、槍，並沒有用來從事其他不法行為，警方懷疑他有對外販售，將再擴大清查。

台南市刑大指出，自11月10日至11月21日執行「全國同步打詐、掃黑、肅槍等行動專案」，專案期間鎖定幫派犯罪組織及詐欺集團等聚焦打擊，共檢肅幫派組織治平對象4人、成員21人、查獲非制式槍枝14枝、模擬槍1枝、破獲改造槍械場所2處及查獲詐欺集團67件459人。

警方在張姓男子住處起出霰彈槍1支（含彈匣）、手槍3支（含彈匣）、模擬槍1枝（含彈匣）、手槍槍身2支、滑套2個、空彈匣3個等。記者袁志豪／翻攝
詐騙集團 車手 警察

三環幫假購車貸款詐騙 職業軍人、公務員及老師都受害

刑事警察局偵破新竹三環幫，成立行銷公司、代辦貸款公司、車行及融資公司等企業，誘騙需錢孔急的民眾，以「購車貸款方案」申辦車...

嘉義女參加共學啟航計畫遭詐近百萬 警埋伏逮港籍車手

嘉義縣一名女子近日加入臉書廣告宣稱的「共學啟航計畫」，遭詐騙集團以「推廣影片可換現金」為名誘騙匯款，先後面交50萬元後未...

全民打詐變向錢看 千萬獎金制是政府失能的寫照

政府打詐多年，投入龐大人力和金錢，成效始終被批不彰，為了鼓勵「全民打詐」，近來陸續推動多項檢舉獎金制度，從車手到集團，民眾檢舉判決確定的重大案件，最高獎金甚至可達1000萬元。善用民力是好的政策，重賞之下也確實可能有「正義之士」，但利誘不可能治本，且一旦牽扯到獎金，有了金錢誘惑，可能反讓打詐本質失焦，最後適得其反，不得不慎。

合法通訊行掩護詐欺水房地下賭博網站 被害人近百人、遭詐逾2億6千萬

25歲江姓男子與境外詐騙集團合作，以合法通訊行為掩護作為水房，在台協助收購金融帳戶、手機門號，提供給詐團使用，被害人將近...

假幣商勾結詐團…被逮稱「民眾自己轉出」 40人被詐逾6千萬元

47歲鄭姓男子跟境外詐欺集團合作，以明顯超過市場價格出售泰達幣，被害人再被詐團以話術誘騙可賺取每月20%的報酬，將虛擬貨...

