差點被騙面交25萬元…警攔阻後竟在他住處查獲小型兵工廠

憲兵出身的張姓男子日前疑似遭詐騙集團誘騙要面交25萬元給車手，張的兒子擔心報警，警方到場，張卻極度不配合，讓員警起疑；張聲稱可帶員警返家證明他跟詐團無關，卻讓警方在他家查獲宛如小型兵工廠的改造霰彈槍及3把改造手槍與改造工具，當場將他逮捕。

49歲張姓男子疑似遭詐騙集團以高額獲利、穩賺不賠等理由，本月17日晚間11時許要面交25萬元給車手協助投資虛擬貨幣，張的兒子擔心父親被騙，向台南市警第三分局土城派出所求助；所長陳健龍等人趕往張的兒子通報地點安中路六段一間超商，張的反應卻極為奇怪。

張聲稱沒有被騙，要警察不要介入，還要車手趕快走，雖然警方仍及時將30歲陳姓車手逮捕，但張的相關舉止讓員警起疑詢問；張的態度消極不配合、神色有異，不過極力辯稱自己與詐騙集團無關，不是共犯，並表示可以帶警察到家裡看，以證明自己清白，警方即隨同返家。

張返家讓警方了解與詐團有關的面交收據等物品時，警方竟發現他住處有大量槍枝及改造工具，張當場由詐騙被害人變成嫌疑人，逮捕並依涉嫌槍砲彈藥刀械管制條例，報請台南地檢署偵辦；相關槍支於18日送往警察局鑑識中心初鑑，改造霰彈槍及3把改造手槍功能正常，具殺傷性可能性高。

據了解，張聲稱是憲兵出身，自己喜歡改槍、槍，並沒有用來從事其他不法行為，警方懷疑他有對外販售，將再擴大清查。