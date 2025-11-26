周玉蔻烏龍爆料張淑娟「滾床單」 害民視董事長被罰5萬確定

媒體人周玉蔻2022年主持節目「辣新聞152」節目時，直指前中華民國小姐張淑娟是當年蔣孝嚴「晶華緋聞案」女主角，揭露張淑娟的姓名、肖像、職業、等個人資料，國家通訊傳播委員會（NCC）依違反個人資料保護法等裁罰民視董事長王明玉5萬元，王女提行政訴訟抗罰，一審敗訴，她不服提上訴，台北高等行政法院二審判決駁回，全案確定。

NCC認為，王明玉身為民視代表人，而民視製播的「辣新聞152」節目2022年9月22日揭露張淑娟的個資，節目未經張淑娟同意揭露隱私，與公共利益無關，依違反個資法裁罰王女5萬元，王女提行政訴訟救濟。

王明玉提告主張，NCC諮詢會議遴選和召開程序有瑕疵，且節目內容是源自於台北市長蔣萬安、父親蔣孝嚴都是國內政壇知名人士，相關私領域行為會影響民眾判斷品德與誠信的參考，故節目內容與公共利益有關。

再者，張淑娟曾獲選為中國小姐並接受採訪，前夫也是連勝文連襟林靖倫的哥哥，曾有媒體將家族關係製作圖表，可知節目討論內容已是公開資訊，又與公共利益相關，未違反個資法。

北高行地方行政訴訟庭一審認為，節目主持人周玉蔻與來賓蔡玉真對張淑娟涉違反個資法，又節目播送張淑娟的婚姻、職業、背景經歷、私領域生活，與前夫及姻親等個人資訊，並非增進公共利益，不屬於個資法免責範疇，NCC處分沒有違誤，判決王明玉敗訴。

王明玉不服提上訴，認為一審判決沒有調查NCC諮詢會議遴選和召開程序瑕疵，也未說明理由，有判決理由不備的違誤。北高行高等行政訴訟庭二審認為一審判決駁回王明玉的請求，沒有違誤。