快訊

「台灣有事」效應？離台最近的與那國島強化軍備陷入風暴

川普通話高市早苗 建議別在台灣議題上刺激北京

傳退休前帶走2奈米機密…台積電提告羅唯仁 英特爾正式表態了

周玉蔻烏龍爆料張淑娟「滾床單」 害民視董事長被罰5萬確定

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

媒體人周玉蔻2022年主持節目「辣新聞152」節目時，直指前中華民國小姐張淑娟是當年蔣孝嚴「晶華緋聞案」女主角，揭露張淑娟的姓名、肖像、職業、等個人資料，國家通訊傳播委員會（NCC）依違反個人資料保護法等裁罰民視董事長王明玉5萬元，王女提行政訴訟抗罰，一審敗訴，她不服提上訴，台北高等行政法院二審判決駁回，全案確定。

NCC認為，王明玉身為民視代表人，而民視製播的「辣新聞152」節目2022年9月22日揭露張淑娟的個資，節目未經張淑娟同意揭露隱私，與公共利益無關，依違反個資法裁罰王女5萬元，王女提行政訴訟救濟。

王明玉提告主張，NCC諮詢會議遴選和召開程序有瑕疵，且節目內容是源自於台北市長蔣萬安、父親蔣孝嚴都是國內政壇知名人士，相關私領域行為會影響民眾判斷品德與誠信的參考，故節目內容與公共利益有關。

再者，張淑娟曾獲選為中國小姐並接受採訪，前夫也是連勝文連襟林靖倫的哥哥，曾有媒體將家族關係製作圖表，可知節目討論內容已是公開資訊，又與公共利益相關，未違反個資法。

北高行地方行政訴訟庭一審認為，節目主持人周玉蔻與來賓蔡玉真對張淑娟涉違反個資法，又節目播送張淑娟的婚姻、職業、背景經歷、私領域生活，與前夫及姻親等個人資訊，並非增進公共利益，不屬於個資法免責範疇，NCC處分沒有違誤，判決王明玉敗訴。

王明玉不服提上訴，認為一審判決沒有調查NCC諮詢會議遴選和召開程序瑕疵，也未說明理由，有判決理由不備的違誤。北高行高等行政訴訟庭二審認為一審判決駁回王明玉的請求，沒有違誤。

另外，二審認為諮詢會議的組織與程序並無違法，一審認定也無違誤，雖理由未詳細說明，但不影響判決結果，判決王明玉敗訴，全案確定。

前中國小姐張淑娟。圖／聯合報系資料照片
前中國小姐張淑娟。圖／聯合報系資料照片
媒體人周玉蔻。圖／聯合報系資料照片
媒體人周玉蔻。圖／聯合報系資料照片

張淑娟 個資 NCC 周玉蔻

延伸閱讀

周玉蔻被控謗東元電機女董「小三奪權」 高院判她無罪確定

周玉蔻指黃國昌硬上女生被判3月刑定讞 她訴苦：像小螞蟻被輾壓

綠促加碼發4.6萬元現金侯友宜喊要賣地 蘇巧慧：盈餘分享應法制化

蘇巧慧獲徵召選新北！被問用特權把人踢走才勝出？她這麼答

相關新聞

鋰電池疑自燃 台鐵區間車廂滿是煙

台鐵二一二二次彰化開往后里的區間車，昨晨行經台中市栗林站時，發生疑似行動電源鋰電池自燃，車廂一度煙霧瀰漫，旅客驚慌。立委...

攜毒男躲攔查 開車上鐵路卡住

黃姓男子昨晨攜毒遇警察攔查，逃逸時闖入基隆火車站附近鐵軌，撞毀鐵道設備，爆胎後卡在軌道上，棄車躲在三樓高露台，消防局出動...

攻擊台鐵員工 立委擬增刑責

台鐵員工遭暴力攻擊事件頻傳，今年至本月十五日已發生十四起攻擊事件，立委指台鐵近三年暴力事件增加近二點五倍，鐵路人員職場安...

台中狠母推剛出生男嬰墜11樓慘死 高大成懷疑1句話惹殺機

台中夏姓產婦去年底與莊姓前男友爭吵，竟將剛出生的兒子放置在11樓房間窗框推落，男嬰墜落社區花圃慘死，檢方偵結，今依殺人罪...

吸毒男拒檢衝台鐵基隆車站卡鐵軌 釀12列車誤點、2列車停駛

黃男今天凌晨遇警盤查拒檢開車逃逸，從平交道闖入基隆火車站附近鐵軌，因卡住爆胎棄車逃逸仍被逮，警方在車內查獲毒品。台鐵說明...

照片曝光！行動電源燒出座椅「焦黑慘況」 台鐵：恐面臨求償

台鐵列車今（26）日清晨發生一起隨身電子產品自燃意外。一列區間車在行駛途中，因旅客攜帶的行動電源鋰電池起火，造成車廂內濃煙密布。台鐵隨後曝光照片...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。