北市男不滿丟回收被拒 嗆清潔員「囂張什麼」被訴妨害公務
台北市中山區一名清潔隊員日前在吉林路執行資源回收勤務，因勸導民眾陳姓男子不得以黑色塑膠袋裝載資收物，反遭對方怒罵並揚言「要在警察面前打你」，還將資收物直接往車上丟撒，清潔隊員事後在隊長陪同下至派出所提告公然侮辱、恐嚇與妨害公務，警方受理將通知到案說明。
警方指出，中山區清潔隊21日晚間7點29分在中山吉林路435號前清運，陳男（49歲）當時以黑色塑膠袋裝載資源回收物，因內容物不透明，遭清潔隊員依規勸阻，陳男不滿情緒激動，多次逼近隊員大聲辱罵，嗆「我一定打到你趴在地上」、「收個垃圾囂張什麼」、「你靠我們吃飯的」，甚至揚言要動手，場面一度緊張。
中山區清潔隊長王開武說明，資源回收物須以透明袋裝盛，讓清潔隊員辨識內容物，避免混入危險物品，隊員當下僅是依規勸導，卻遭到激烈言語攻擊，「只能依程序報警處理，以保障同仁安全」。
中山警方指出，獲報後已寄發通知書要求陳男到案說明，警詢後依恐嚇、公然侮辱、妨害公務等罪嫌函送法辦。
