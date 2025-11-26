台鐵基隆站誤點通勤族怨聲載道改搭客運 預計10點雙向可通

1名男子今天凌晨開車遭警方追逐時，從基隆市成功路平道交駛入鐵道，爆胎後棄車逃逸。台鐵緊急動員機具移除在軌道的轎車，因東線線路設備受損，基隆至七堵站間目前單線雙向通車。列車造成大誤點，很多通勤民眾改搭國光客運，成功路平交通交通大癱瘓，警方手動拉起平交道柵欄，疏解車流，目前還在搶修中，預計10時可以東西線雙向通車。

警方調查，今天凌晨2點半，第一分局查緝毒品人口可疑車輛時，開車拒檢逃逸，從成功路平交道開進軌道，在鐵軌區行駛一段距離後，轎車爆胎並動彈不得，開車男子棄車，開步逃離現場，後遭警方逮捕。

今天上午基隆到七堵牌火車大誤點，很多高中生今天段考，哀號遲到了，不少通勤民眾、學生趕緊跑到旁邊的國光客運搭乘，客運擠滿人潮，不少人遲到。