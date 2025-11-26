台鐵基隆站誤點通勤族怨聲載道改搭客運 預計10點雙向可通
1名男子今天凌晨開車遭警方追逐時，從基隆市成功路平道交駛入鐵道，爆胎後棄車逃逸。台鐵緊急動員機具移除在軌道的轎車，因東線線路設備受損，基隆至七堵站間目前單線雙向通車。列車造成大誤點，很多通勤民眾改搭國光客運，成功路平交通交通大癱瘓，警方手動拉起平交道柵欄，疏解車流，目前還在搶修中，預計10時可以東西線雙向通車。
警方調查，今天凌晨2點半，第一分局查緝毒品人口可疑車輛時，開車拒檢逃逸，從成功路平交道開進軌道，在鐵軌區行駛一段距離後，轎車爆胎並動彈不得，開車男子棄車，開步逃離現場，後遭警方逮捕。
今天上午基隆到七堵牌火車大誤點，很多高中生今天段考，哀號遲到了，不少通勤民眾、學生趕緊跑到旁邊的國光客運搭乘，客運擠滿人潮，不少人遲到。
成功路平交道平時車流非常大，附近有市場，上午一直封閉，造成仁愛區交通大受影響，平交道封到今天上午7時30分，車流大癱瘓，警方開始用人力手動拉開柵欄間歇放人車通過。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言