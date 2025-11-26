快訊

中國最強連鎖「瑞幸咖啡」12月登台？現場施工照片曝光

廉世彬遭韓籍經紀人長期性騷擾求助身心科 台灣經紀人怒開嗆

經典賽／大谷宣布參戰「災難級消息」 韓媒憂慮：對日本是否該放棄

台鐵基隆站誤點通勤族怨聲載道改搭客運 預計10點雙向可通

聯合報／ 記者游明煌邱瑞杰／基隆即時報導

1名男子今天凌晨開車遭警方追逐時，從基隆成功路平道交駛入鐵道，爆胎後棄車逃逸。台鐵緊急動員機具移除在軌道的轎車，因東線線路設備受損，基隆至七堵站間目前單線雙向通車。列車造成大誤點，很多通勤民眾改搭國光客運，成功路平交通交通大癱瘓，警方手動拉起平交道柵欄，疏解車流，目前還在搶修中，預計10時可以東西線雙向通車。

警方調查，今天凌晨2點半，第一分局查緝毒品人口可疑車輛時，開車拒檢逃逸，從成功路平交道開進軌道，在鐵軌區行駛一段距離後，轎車爆胎並動彈不得，開車男子棄車，開步逃離現場，後遭警方逮捕。

今天上午基隆到七堵牌火車大誤點，很多高中生今天段考，哀號遲到了，不少通勤民眾、學生趕緊跑到旁邊的國光客運搭乘，客運擠滿人潮，不少人遲到。

成功路平交道平時車流非常大，附近有市場，上午一直封閉，造成仁愛區交通大受影響，平交道封到今天上午7時30分，車流大癱瘓，警方開始用人力手動拉開柵欄間歇放人車通過。

台鐵基隆站大誤點平交道周遭交通癱瘓，通勤族怨聲載道手動開啟。記者游明煌／攝影
台鐵基隆站大誤點平交道周遭交通癱瘓，通勤族怨聲載道手動開啟。記者游明煌／攝影
台鐵基隆站大誤點平交道周遭交通癱瘓，通勤族怨聲載道手動開啟。記者游明煌／攝影
台鐵基隆站大誤點平交道周遭交通癱瘓，通勤族怨聲載道手動開啟。記者游明煌／攝影

成功 基隆 國光客運

延伸閱讀

男拒警盤查開車闖鐵軌爆胎逃逸 警在車站抓到人車內有毒品

男子開車被警追逐！從平交道駛入鐵軌撞毀設備 基隆站今早列車延誤

影／台鐵基隆站一早事故大誤點學生段考哀號 汽車卡鐵道

毒品男拒檢汽車卡平交道基隆大誤點 台鐵：預計8時恢復正常通車

相關新聞

夜店女公關命案 恐怖情人埋伏持彈簧刀狂砍1分鐘 殺人罪起訴

谷姓夜店女公關前男友劉柏葳對谷女施暴，接獲保護令通知後竟埋伏持彈簧刀狂砍谷女至少30刀致死。台北地檢署今偵結依殺人罪嫌起...

台鐵基隆站誤點通勤族怨聲載道改搭客運 預計10點雙向可通

1名男子今天凌晨開車遭警方追逐時，從基隆市成功路平道交駛入鐵道，爆胎後棄車逃逸。台鐵緊急動員機具移除在軌道的轎車，因東線...

男拒警盤查開車闖鐵軌爆胎逃逸 警在車站抓到人車內有毒品

基隆市黃姓男子疑吸毒，遇警盤查開車逃逸時，從平交道轉進鐵軌，最後在基隆南站附近因爆胎棄車，逃進南站後躲在露台被捕。警方在...

影／台鐵區間清晨驚魂！車廂突竄煙火光背包爆裂影像全紀錄

台鐵2122次自彰化開往后里的區間車今天清晨進站潭子時，車廂突然一片煙霧，台鐵同時通報該班次7時01分停靠豐原站前， 車...

台東首例！男子騎車搖晃上路被攔查 唾液一驗竟是毒駕

台東縣警方自這個月20日起全面啟用「毒品唾液快篩」後，短短幾天便發現成效。前晚9點多，交通警察隊在市區青海路4段巡邏時，...

台鐵列車在台中潭子不明起火 疑又是旅客行動電源爆炸釀禍

台鐵2122次由彰化開往后里的區間車今天清晨不到7點，列車進站潭子栗林車站時，車廂突然一片煙霧，原來是一名女乘客的背包，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。