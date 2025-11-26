毒品通緝犯逃逸闖軌道「一路衝撞損壞設備」 台鐵將求償

快訊

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導

基隆員警今凌晨1時許追捕一亮毒品通緝犯車料，不料該通緝犯竟將車輛開進台鐵軌道並一路衝撞台鐵設備，最後爆胎棄車逃逸，但仍被警方逮捕，目前基隆-七堵間一度採單線雙向行車，並在早上9時9分恢復雙線正常通車，台鐵表示，已緊急搶修設備中，並會向肇事駕駛求償。

基隆市警員今凌晨1時許追捕1輛毒品通緝犯車輛，未料該名通緝犯竟將車輛開進自三坑火車站附近平交道後，並沿著鐵軌行駛，一路還衝撞台鐵電務及工務設備，最後汽車爆胎後丟包在往基隆車站方向軌道上，駕駛隨即逃逸，最後遭警方逮捕。

台鐵公司表示，今凌晨2時44分基隆站通報，有一輛自小客車由文安里平交道進入鐵路路線(K0+926)往基隆站方向開，卡在東正線無法移動，公司立即通知鐵路警察及相關單位至現場處理，無人員受傷。

台鐵表示，基隆-七堵間以西正線單線雙向行車，於清晨4時51分將肇事車輛移至路線旁，由工、電單位針對路線設備受損進行搶修，因受影響路段（約300公尺）沿線護軌、扣件、號誌設備受損嚴重，為避免列車連鎖延誤擴大，基隆-七堵間截短12列次、停駛2列次，其餘列次以西正線維持正常運行。

台鐵表示，經台鐵公司工務及電務同仁全力搶修，今早9時09分號誌系統完成搶修，恢復雙線正常通車；該起事件影響台鐵設備受損和列車延誤，將會向肇事駕駛求償。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

一輛遭警方追捕汽車竟入侵台鐵，沿著鐵軌一路開車逃逸。圖／讀者提供
一輛遭警方追捕汽車竟入侵台鐵，沿著鐵軌一路開車逃逸。圖／讀者提供

