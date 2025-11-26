台鐵再傳行動電源自燃「座椅起火」 乘客緊急疏散列車延誤22分鐘

台鐵再傳旅客行動電源起火意外，今早一列區間車上有旅客攜帶的行動電源自燃，導致區間車座椅起火，車廂內瀰漫濃濃煙霧，列車上乘客紛紛疏散、按下緊急按鈕通報，台鐵接獲後緊急疏散旅客，該列車延誤22分鐘。

今早一列區間車發生旅客攜帶行動電源起火事件，有車上旅客直擊並拍下影片上傳到到社群Threads，只見車廂內瀰漫濃煙霧，區間車座椅因行動電源自燃導致起火，旅客在苗栗站下車緊急疏散，由於行動電源放置旅客背包內自燃，除背包起火外，椅子也遭波及有焦黑痕跡。

台鐵公司說明，今（26）日第2122次區間車行經潭子栗林間時，第4車廂內旅客的行動電源於背包內起火燃燒，車長於栗林站停車時，使用滅火器撲滅火源，2122次栗林站晚7分開，列車於豐原站路警上車蒐證完畢後，晚22分開。

本次車旅客於豐原站安排後續2124次（間隔14分）接駁，先行離開。初步勘查結果，旅客背包燒毀，本公司絨布座椅稍有燒灼痕跡，旅客皆平安。

台鐵指出，當旅客遭遇行動電源自燃時，車廂皆依規備有滅火器，位置約在車廂前或後。車廂也備有緊急按鈕係，提供車廂內旅客突發緊急狀況或危安事件時，可即時通報乘務人員，以利後續緊急應變處置作為。

另也可告知列車上乘務人員，或透過手機簡訊0921-765-125、撥打02-2191-0096等方式，聯絡本公司客服中心，通知列車長即時前往協助處理。