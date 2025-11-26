快訊

身價千億也要省？CEO陪妻賣舊手機 網讚：懂過日子的富豪

CPB／前富邦悍將王詩聰獲長沙隊選秀指名 林益全和曹錦輝未出現

金唱片明年1月登大巨蛋 首波超強陣容曝光！IVE、ENHYPEN都來了

台鐵再傳行動電源自燃「座椅起火」 乘客緊急疏散列車延誤22分鐘

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導

台鐵再傳旅客行動電源起火意外，今早一列區間車上有旅客攜帶的行動電源自燃，導致區間車座椅起火，車廂內瀰漫濃濃煙霧，列車上乘客紛紛疏散、按下緊急按鈕通報，台鐵接獲後緊急疏散旅客，該列車延誤22分鐘。

今早一列區間車發生旅客攜帶行動電源起火事件，有車上旅客直擊並拍下影片上傳到到社群Threads，只見車廂內瀰漫濃煙霧，區間車座椅因行動電源自燃導致起火，旅客在苗栗站下車緊急疏散，由於行動電源放置旅客背包內自燃，除背包起火外，椅子也遭波及有焦黑痕跡。

台鐵公司說明，今（26）日第2122次區間車行經潭子栗林間時，第4車廂內旅客的行動電源於背包內起火燃燒，車長於栗林站停車時，使用滅火器撲滅火源，2122次栗林站晚7分開，列車於豐原站路警上車蒐證完畢後，晚22分開。

本次車旅客於豐原站安排後續2124次（間隔14分）接駁，先行離開。初步勘查結果，旅客背包燒毀，本公司絨布座椅稍有燒灼痕跡，旅客皆平安。

台鐵指出，當旅客遭遇行動電源自燃時，車廂皆依規備有滅火器，位置約在車廂前或後。車廂也備有緊急按鈕係，提供車廂內旅客突發緊急狀況或危安事件時，可即時通報乘務人員，以利後續緊急應變處置作為。

另也可告知列車上乘務人員，或透過手機簡訊0921-765-125、撥打02-2191-0096等方式，聯絡本公司客服中心，通知列車長即時前往協助處理。

今早一列區間車上有旅客攜帶的行動電源自燃，導致區間車座椅起火，車廂內瀰漫濃濃煙霧。圖／民眾tw.tra.train.flight.pig提供
今早一列區間車上有旅客攜帶的行動電源自燃，導致區間車座椅起火，車廂內瀰漫濃濃煙霧。圖／民眾tw.tra.train.flight.pig提供
今早一列區間車上有旅客攜帶的行動電源自燃，導致區間車座椅起火，車廂內瀰漫濃濃煙霧。圖／民眾tw.tra.train.flight.pig提供
今早一列區間車上有旅客攜帶的行動電源自燃，導致區間車座椅起火，車廂內瀰漫濃濃煙霧。圖／民眾tw.tra.train.flight.pig提供

相關新聞

影／國籍漁船違規使用章魚籠滿載約500個 海巡：移送裁處

海巡署第十一（馬祖）巡防區指揮部昨透過科技監控設備執勤時，發現國籍「新00號」漁船於近岸海域疑似違規作業，立即通報第十海...

台鐵區間車爆鋰電池自燃煙霧瀰漫 立委促強化鋰電池管理

台鐵 2122 次區間車今晨在栗林站發生疑似行動電源鋰電池自燃，車廂一度煙霧瀰漫，旅客驚慌。立委游顥在立院質詢，認為交通...

嘉義東石海域驚傳漁船擱淺 安檢所聯手漁民冒險救援

嘉義縣東石海域近期海象不佳，昨天下午傳出漁船擱淺意外，「福良號」卡在紅燈塔外海域動彈不得，海巡署第四岸巡隊東石安檢所透過...

北市男不滿丟回收被拒 嗆清潔員「囂張什麼」被訴妨害公務

台北市中山區一名清潔隊員日前在吉林路執行資源回收勤務，因勸導民眾陳姓男子不得以黑色塑膠袋裝載資收物，反遭對方怒罵並揚言「...

台鐵基隆站誤點通勤族怨聲載道改搭客運 預計10點雙向可通

1名男子今天凌晨開車遭警方追逐時，從基隆市成功路平道交駛入鐵道，爆胎後棄車逃逸。台鐵緊急動員機具移除在軌道的轎車，因東線...

毒品通緝犯逃逸闖軌道「一路衝撞損壞設備」 台鐵將求償

基隆員警今凌晨1時許追捕一亮毒品通緝犯車料，不料該通緝犯竟將車輛開進台鐵軌道並一路衝撞台鐵設備，最後爆胎棄車逃逸，但仍被...

