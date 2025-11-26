男拒警盤查開車闖鐵軌爆胎逃逸 警在車站抓到人車內有毒品

快訊

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市黃姓男子疑吸毒，遇警盤查開車逃逸時，從平交道轉進鐵軌，最後在基隆南站附近因爆胎棄車，逃進南站後躲在露台被捕。警方在黃男車內查獲毒品，黃男送醫無大礙，被帶回派出所製作筆，依違反毒品危害條例罪嫌偵辦。

今天凌晨近2時，基隆警一分局員警在龍安街、精一路口，看到31歲黃姓男子在停放路旁的藍色車內抽電子菸。員警上前卻盤查時，黃男拒檢，開車逃離現場。

員警追到鐵軌附近時失去蹤影，分頭在附近巷道尋找沒有發現人車，有員警猜測會不會開進軌道，在附近沿線查看，果真看到轎車停車鐵軌上，車內沒人。

警方研判黃男為擺脫員警，加上視線不清，從精一路的平交道往右開進鐵軌後，經過成功一路平交道一路基隆南站前進，最後因為爆胎，棄車逃逸，警方在車上找到喪屍煙彈等毒品。

黃男快步逃離現場，跑進南站上到3樓後，因為列車已收班，無路可逃。他擔心後方有員警，跳下南站露台躲藏時受傷，並蜷縮在角落，被員警發現。

警方通知消防局派遣雲梯車到場，由消防人員乘坐雲梯車上到露台。黃男意識清楚，配合消防人員救援，搭乘雲梯車到地面後，在員警戒護下送醫。醫師診查包紮後，認為大礙，警方將他帶回所所製作筆錄。

黃男的轎車卡在鐵軌上，行駛途中撞毀軌道設備。台鐵工務單位調派機具，在今天清晨4時50分將轎車除移到靠近南站停車場旁的空地圍牆邊。由於鐵道有設備受損待搶修，今天上班時段，基隆至七堵站間單線雙向行車，造成列車延誤。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

基隆市黃姓男子涉嫌吸毒，開車逃逸時從平交道進入鐵軌，並因爆胎棄車。黃男躲在基隆南站露台，警方通報消防人員以雲梯車協助逮捕，送醫無大礙後帶回調查。記者邱瑞杰／翻攝
