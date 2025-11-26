聽新聞
影／台中賊鴛鴦專挑大遠百行竊服飾 3個月得手近20萬…警抓人送辦
台中市廖姓男子與連姓女子涉從今年9月間開始，前往大遠百的NIKE、adidas專櫃，行竊每件數千元的高價衣物，至少得手40件，估計市價約20萬元，檢警近日前往搜索，帶回廖姓情侶，查扣涉案贓物及少量安非他命、大麻，依竊盜等罪送辦，檢方訊後命二人交保候傳。
第六警分局市政所近日接獲大遠百的NIKE、adidas兩家專櫃報案，有竊賊行竊商品，造成六位數金額損失。
警方調閱監視器後發現，涉案竊賊是一對男女，利用專櫃沒設置防盜門柵的漏洞、商品陳設的死角，多次鎖定數千元至萬元的高價運動服飾下手，作案時以商品陳設掩護裝袋後，約在該百貨電梯周遭會合分贓，其分工明確、動線固定，明顯為慣犯作案。
警方根據影像比對線索追查，發現是連姓女子（38歲）及廖姓男子（34歲）涉有重嫌，13日由專案小組向法院聲請搜索票後，前往其租屋處查緝，當場在房內查獲部分失竊的NIKE、adidas服飾、衣架，另發現大麻菸3支、安非他命1包等毒品，毒品市價約數千元。
警方依竊盜、毒品等罪將二人送辦後，檢方訊後命二人交保候傳。
警方表示，百貨專櫃屬於人潮密集且商品價值高的場域，容易成為竊賊覬覦的目標，呼籲業者應加強防盜機制，例如提升監視器清晰度、強化店員警覺性、妥適陳列高價商品等措施，並建議持續與警方保持通報與合作機制，才能有效降低竊案發生風險，共同打造更安全的購物環境。
