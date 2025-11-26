台東首例！男子騎車搖晃上路被攔查 唾液一驗竟是毒駕
台東縣警方自這個月20日起全面啟用「毒品唾液快篩」後，短短幾天便發現成效。前晚9點多，交通警察隊在市區青海路4段巡邏時，注意到年約40歲朱姓男子騎車搖搖晃晃，車身一路呈蛇行，引起警方警覺。
員警上前攔查後，雖朱男沒有酒駕反應，但整個人動作遲緩、眼神呆滯，加上他有毒品前科，讓在場員警越看越不對勁。隨即依新制，對他進行唾液快篩，結果當場就驗出甲基安非他命陽性，成為啟用唾液快篩後抓到的第1起毒駕案例。
這套快篩工具是警方除了使用警政署配發的試劑外，另外自行添購的新型多合一檢測器，可同時驗出安非他命、苯二氮平、依托咪酯、愷他命、大麻、喵喵以及鴉片類等7種常見毒品。比起過去只能等尿液送驗、耗時又無法第一時間確認情況，新設備讓執法效率大幅提升。
交通大隊長吳昇忠指出，依現行法規，只要駕駛人在毒品反應陽性下上路，就會面臨至少1萬 5000元、最高12萬元的罰鍰，車輛當場被扣，駕照也會被吊扣。如果因毒駕造成他人重傷或死亡，駕照更會被直接吊銷，終身不得再考。若拒測，罰則更重，直接開罰18萬元並扣車；若後續尿液仍被驗出毒品反應，就會依公共危險罪移送。
警察局長蔡燕明表示，唾液快篩最大的好處，就是能讓第一線員警立刻分辨駕駛是否涉毒，不必再苦等化驗報告，也能迅速執行「人車分離」，避免毒駕者再度上路危害其他用路人。呼籲吸毒者不要心存僥倖。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言