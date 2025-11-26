快訊

影／台鐵區間清晨驚魂！車廂突竄煙火光背包爆裂影像全紀錄

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導

台鐵2122次自彰化開往后里的區間車今天清晨進站潭子時，車廂突然一片煙霧，台鐵同時通報該班次7時01分停靠豐原站前， 車站廣播臨時改在2B月台停靠，原來是旅客行動電源爆炸，台鐵表示，現場火勢已在第一線人員控制下完全撲滅，確認車輛設備未受影響後，列車在延誤可控範圍內再度開行。豐原地區主管初步研判，起火源應為背包內物品自燃，詳細原因仍需調查釐清。

據了解，這件行動電源爆炸事件，疑以一名女乘客的背包不明原因起火，事件發生於06時53分，當時車廂內突然一片煙霧，發現有女乘客的背包冒煙，獲報後，列車長立即就地使用車上配備的滅火器進行處置，可見地面留下大範圍白色滅火粉末，而乘客的背包已明顯焦黑破損。

所幸列車長第一時間察覺異狀，當場取用滅火器撲滅，在無人受傷的情況下，列車隨後恢復運行；台鐵強調，全案中無乘客受傷，並將持續追查起火物品來源，確保行車安全。

台鐵2122次自彰化開往后里的區間車今日清晨進站潭子時，車廂突然一片煙霧，原來是旅客行動電源爆炸。圖／翻攝自treads （tw.tra.train.flight.pig）
台鐵2122次自彰化開往后里的區間車今日清晨進站潭子時，車廂突然一片煙霧，原來是旅客行動電源爆炸。圖／翻攝自treads （tw.tra.train.flight.pig）
台鐵2122次自彰化開往后里的區間車今日清晨進站潭子時，車廂突然一片煙霧，原來是旅客行動電源爆炸。圖／翻攝自treads（tw.tra.train.flight.pig）
台鐵2122次自彰化開往后里的區間車今日清晨進站潭子時，車廂突然一片煙霧，原來是旅客行動電源爆炸。圖／翻攝自treads（tw.tra.train.flight.pig）

台鐵 車廂

