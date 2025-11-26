德籍男來台依親找嘸工作 決定幹票大的…下場慘

快訊

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

來台依親的德國籍何姓男子因找不到家教工作，失業近2年，缺錢繳房租又常吃不飽，今年9月間某日凌晨帶著水果刀到桃園中壢中原商圈搶超商不成，轉往家樂福超市亮刀，共搶得飲料、洋菸各一及1萬元，桃園地檢署偵結，依加重強盜罪嫌起訴，目前羈押中。

起訴指出，61歲何悟德（本名UDO HOEPPNER）之前曾多次短暫來台探視台灣的另一半，最近一次於2022年間入境來依親，今年簽證屆期又獲延長居留至2027年間。沒想到，最近這2年四處找工作皆碰壁，讓他的生活陷入困境，不僅沒錢支付房租，更因囊空如洗無法品嚐台灣美食，每天都很餓，在經濟壓力與口腹之慾的雙重驅使下，決定鋌而走險。

今年9月13日凌晨4時54分，他由從中壢區中原商圈的租處出門，步行至附近廣州路的超商，從冰箱拿了一瓶29元的波蜜芭樂汁到櫃檯假裝要結帳，當王姓店員準備刷條碼時，何男就從隨身攜帶的環保布袋中亮出預藏水果刀，然後以中文說「給我錢！」，男店員嚇得棄店而逃，何男見店員跑了，只好拿著未結帳的芭樂汁離開。

凌晨5時30分，何男從廣州路的超商走到中北路家樂福超市的門市，走向櫃台站在距離女店員3公尺處，亮出水果刀又說中文「給我錢！」，女店員嚇得直喊「我有小孩，別傷我！」，何見狀表示「我不想傷害妳，也不會打妳，給我錢就走」，並要她打開收銀機。

由於女店員打不開收銀機，何男自顧自地拿了包洋菸後，又要她把錢交出來，女店員只好將櫃台下擺放的現金袋取出，何男隨即抓出袋內共47張佰元鈔、6張伍佰鈔，40枚50元硬幣、40枚5元硬幣及100枚1元硬幣約1萬元，並抓起未結帳的香菸走出店外。

中壢警方根據超商店員報案後，立刻趕到場並調閱監視器，迅速鎖定川著軍綠色外套的何男，發現他在強盜後，走進附近一家超商內吃東西，早上6時11分將他逮捕，當場查扣剩餘贓款9915元、作案用水果刀等贓證物。

檢方調查認為，何男涉犯刑法第328條第1項強盜罪，及同法第321條第1項第3款攜帶兇器的加重情形，以第330條第1項攜帶兇器強盜罪名論處，所犯2次攜帶兇器強盜罪嫌，且2次犯行犯意各別，請求法院分論併罰。

中壢警方提醒，深夜時段商家與民眾更需提高警覺，遇到持械威脅切勿貿然反抗，以人身安全優先，立刻報警；若發現可疑人士或異常行為，請即刻撥打110，防止犯罪發生。

德國籍61歲何男（本名UDO HOEPPNER）3年前來台依親住在桃園中壢，卻因近2年找不到工作，積欠房租又經常吃不飽，今年9月13日凌晨帶水果刀出門行搶，先搶超商未成，後至家樂福超市得手1萬元，立刻到超商吃東西，當場遭逮，桃園地檢署依加重強盜罪嫌起訴，目前羈押中。記者陳恩惠／翻攝
