快訊

鄭麗文想摘紅色濾鏡 學者籲出訪大陸前先做「這件事」

全文／賴總統投書華郵：將提史無前例400億美元國防特別預算案

經典賽／大谷翔平保留雙刀參戰可能：準備不同計畫

聽新聞
0:00 / 0:00

男子開車被警追逐！從平交道駛入鐵軌撞毀設備 基隆站今早列車延誤

聯合報／ 記者邱瑞杰游明煌／基隆即時報導

1名男子今天凌晨開車遭警方追逐時，從基隆成功路平道交駛入鐵道，爆胎後棄車逃逸。台鐵緊急動員機具移除在軌道的轎車，但因有設備受損，基隆至七堵站間，在今天在上班時段單線雙向行車。

據了解，今天凌晨兩點半左右，警方查緝可疑車輛時，開車男子從成功路平交道開進軌道，在鐵軌區行駛一段距離後，轎車爆胎並動彈不得，開車男子棄車，開步逃離現場。

員警一路追逐尋找，後來發現這名男子躲在南站的陽台，通知消防局出動雲消車到場。消防人員上到南站陽台，看到男子蜷縮在角落，意識清楚，並隨消防人員由雲梯車接送到地面送醫，全案由警方處理中。

鐵道遭轎車闖入，並占用鐵用路線，台鐵工務單位調派怪手，將轎車除移到靠近南站停車場旁的空地圍牆邊。因為有設備受損，台鐵也進場搶修，目前基隆至七堵站間單線雙向行車，造成列車開車時間延誤，台鐵已設置公告，告知民眾行車狀況，建議趕時間的民眾改乘其他交通工具。

1名男子今天凌晨開車遭警方追逐時，從基隆市成功路平道交駛入鐵道，爆胎後棄車逃逸。台鐵緊急動員機具移除在軌道的轎車，因有設備受損，基隆至七堵站列車開車時間延誤。記者邱瑞杰／翻攝
1名男子今天凌晨開車遭警方追逐時，從基隆市成功路平道交駛入鐵道，爆胎後棄車逃逸。台鐵緊急動員機具移除在軌道的轎車，因有設備受損，基隆至七堵站列車開車時間延誤。記者邱瑞杰／翻攝
1名男子今天凌晨開車遭警方追逐時，從基隆市成功路平道交駛入鐵道，爆胎後棄車逃逸。台鐵緊急動員機具移除在軌道的轎車，因有設備受損，基隆至七堵站列車開車時間延誤。記者邱瑞杰／翻攝
1名男子今天凌晨開車遭警方追逐時，從基隆市成功路平道交駛入鐵道，爆胎後棄車逃逸。台鐵緊急動員機具移除在軌道的轎車，因有設備受損，基隆至七堵站列車開車時間延誤。記者邱瑞杰／翻攝
1名男子今天凌晨開車遭警方追逐時，從基隆市成功路平道交駛入鐵道，爆胎後棄車逃逸。員警發現他躲在基隆南站陽台，通報消防局以雲梯車將他接回地面送醫。記者邱瑞杰／翻攝
1名男子今天凌晨開車遭警方追逐時，從基隆市成功路平道交駛入鐵道，爆胎後棄車逃逸。員警發現他躲在基隆南站陽台，通報消防局以雲梯車將他接回地面送醫。記者邱瑞杰／翻攝
1名男子今天凌晨開車遭警方追逐時，從基隆市成功路平道交駛入鐵道，爆胎後棄車逃逸。員警發現他躲在基隆南站陽台，通報消防局以雲梯車將他接回地面送醫。記者邱瑞杰／翻攝
1名男子今天凌晨開車遭警方追逐時，從基隆市成功路平道交駛入鐵道，爆胎後棄車逃逸。員警發現他躲在基隆南站陽台，通報消防局以雲梯車將他接回地面送醫。記者邱瑞杰／翻攝

台鐵 基隆 成功

延伸閱讀

毒品男拒檢汽車卡平交道基隆大誤點 台鐵：預計8時恢復正常通車

國泰世華銀行 改進基隆門面

四輪朝天零件四散！國1銅鑼南下轎車翻覆 駕駛受困1小時送醫仍不治

影／好身手！機車撞轎車騎士快閃「人車分離」 地面滑行後秒站立

相關新聞

男拒警盤查開車闖鐵軌爆胎逃逸 警在車站抓到人車內有毒品

基隆市黃姓男子疑吸毒，遇警盤查開車逃逸時，從平交道轉進鐵軌，最後在基隆南站附近因爆胎棄車，逃進南站後躲在露台被捕。警方在...

台東首例！男子騎車搖晃上路被攔查 唾液一驗竟是毒駕

台東縣警方自這個月20日起全面啟用「毒品唾液快篩」後，短短幾天便發現成效。前晚9點多，交通警察隊在市區青海路4段巡邏時，...

台鐵列車在台中潭子不明起火 疑又是旅客行動電源爆炸釀禍

台鐵2122次由彰化開往后里的區間車今天清晨不到7點，列車進站潭子栗林車站時，車廂突然一片煙霧，原來是一名女乘客的背包，...

德籍男來台依親找嘸工作 決定幹票大的…下場慘

來台依親的德國籍何姓男子因找不到家教工作，失業近2年，缺錢繳房租又常吃不飽，今年9月間某日凌晨帶著水果刀到桃園中壢中原商...

男子開車被警追逐！從平交道駛入鐵軌撞毀設備 基隆站今早列車延誤

1名男子今天凌晨開車遭警方追逐時，從基隆市成功路平道交駛入鐵道，爆胎後棄車逃逸。台鐵緊急動員機具移除在軌道的轎車，但因有...

影／台鐵基隆站一早事故大誤點學生段考哀號 汽車卡鐵道

台鐵基隆站今天凌晨2時半，警方查緝一名男性毒品人口，男拒受檢開車加速逃免，駕車衝撞基隆火車站南站旁闖平交道，車輛爆胎卡在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。