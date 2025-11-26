聽新聞
0:00 / 0:00
男子開車被警追逐！從平交道駛入鐵軌撞毀設備 基隆站今早列車延誤
1名男子今天凌晨開車遭警方追逐時，從基隆市成功路平道交駛入鐵道，爆胎後棄車逃逸。台鐵緊急動員機具移除在軌道的轎車，但因有設備受損，基隆至七堵站間，在今天在上班時段單線雙向行車。
據了解，今天凌晨兩點半左右，警方查緝可疑車輛時，開車男子從成功路平交道開進軌道，在鐵軌區行駛一段距離後，轎車爆胎並動彈不得，開車男子棄車，開步逃離現場。
員警一路追逐尋找，後來發現這名男子躲在南站的陽台，通知消防局出動雲消車到場。消防人員上到南站陽台，看到男子蜷縮在角落，意識清楚，並隨消防人員由雲梯車接送到地面送醫，全案由警方處理中。
鐵道遭轎車闖入，並占用鐵用路線，台鐵工務單位調派怪手，將轎車除移到靠近南站停車場旁的空地圍牆邊。因為有設備受損，台鐵也進場搶修，目前基隆至七堵站間單線雙向行車，造成列車開車時間延誤，台鐵已設置公告，告知民眾行車狀況，建議趕時間的民眾改乘其他交通工具。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言