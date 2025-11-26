影／台鐵基隆站一早事故大誤點學生段考哀號 汽車卡鐵道

快訊

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

台鐵基隆站今天凌晨2時半，警方查緝一名男性毒品人口，男拒受檢開車加速逃免，駕車衝撞基隆火車站南站旁闖平交道，車輛爆胎卡在鐵道。台鐵基隆站今天一早大誤點，搶修後目前單線雙向通車。由於今天高中生段考，學生哀號遲到了。

據了解，這名男子棄車逃逸，往基隆往北站跑，最後沿著車站的鋼梁，爬到3樓，消防局出動雲梯車，將男子拉下。台鐵工務單位出動怪手將在軌道上的車輛移除。台鐵隨後進行巡檢，上午5點多單向通車，直到今天上午7時列車仍受影響。

台鐵基隆站長徐天安表示，一名駕駛人凌晨開車闖入平交道，後來車子故障棄車逃逸，上午4時50分排除車輛，目前單線雙向通車。

受到事故影響，通勤族哀號，不少民眾問，今天火車站發生了什麼事故，上午搭頭班車的人直接搭不了，站務人員說有事故不知道幾點開車叫他們趕去七堵搭車。

並有民眾說，今天有些高中段考，很多學生搭不到車哀號，表示考試要遲到了。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台鐵基隆站一早事故大誤點學生段考哀號，汽車卡鐵道。記者游明煌／翻攝
台鐵基隆站一早事故大誤點學生段考哀號，汽車卡鐵道。記者游明煌／翻攝
台鐵基隆站一早事故大誤點學生段考哀號，汽車卡鐵道。記者游明煌／翻攝
台鐵基隆站一早事故大誤點學生段考哀號，汽車卡鐵道。記者游明煌／翻攝
台鐵基隆站一早事故大誤點學生段考哀號，汽車卡鐵道。記者游明煌／翻攝
台鐵基隆站一早事故大誤點學生段考哀號，汽車卡鐵道。記者游明煌／翻攝
台鐵基隆站一早事故大誤點學生段考哀號，汽車卡鐵道。記者游明煌／翻攝
台鐵基隆站一早事故大誤點學生段考哀號，汽車卡鐵道。記者游明煌／翻攝

基隆 台鐵 火車站

