毒品男拒檢汽車卡平交道基隆大誤點 台鐵：預計8時恢復正常通車

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

台鐵基隆站今天凌晨2時半，一名男子拒檢駕車衝撞基隆火車站南站旁闖平交道，車輛爆胎卡在鐵道。台鐵基隆站今天一早大誤點，搶修後目前單線雙向通車。台鐵說明，目前基隆到七堵間以西正線單線雙向行車，上、下行列車均有延誤，預計8時恢復正常通行。

台鐵說明，今天上午基隆-七堵段，受基隆站路線遭自小客車入侵路線事故影響，目前基隆-七堵間以西正線單線雙向行車，上、下行列車均有延誤，敬請見諒，預計恢復時間上午8時。

台鐵基隆站今天凌晨2時半，警方查緝一名男性毒品人口，男拒受檢開車加速逃逸，駕車衝撞基隆火車站南站旁闖平交道，車輛爆胎卡在鐵道。台鐵基隆站今天一早大誤點，搶修後目前單線雙向通車。由於今天高中生段考，學生哀號遲到了。

據了解，這名男子棄車逃逸，往基隆往北站跑，最後沿著車站的鋼梁，爬到3樓，消防局出動雲梯車，將男子拉下。台鐵工務單位出動怪手將在軌道上的車輛移除。台鐵隨後進行巡檢，上午5點多單向通車，直到今天上午7時列車仍受影響。

毒品男拒檢汽車卡平交道基隆大誤點，台鐵：預計8時恢復正常通車。記者游明煌／翻攝
基隆 台鐵 火車站

