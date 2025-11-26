毒品男拒檢汽車卡平交道基隆大誤點 台鐵：預計8時恢復正常通車
台鐵基隆站今天凌晨2時半，一名男子拒檢駕車衝撞基隆火車站南站旁闖平交道，車輛爆胎卡在鐵道。台鐵基隆站今天一早大誤點，搶修後目前單線雙向通車。台鐵說明，目前基隆到七堵間以西正線單線雙向行車，上、下行列車均有延誤，預計8時恢復正常通行。
台鐵說明，今天上午基隆-七堵段，受基隆站路線遭自小客車入侵路線事故影響，目前基隆-七堵間以西正線單線雙向行車，上、下行列車均有延誤，敬請見諒，預計恢復時間上午8時。
台鐵基隆站今天凌晨2時半，警方查緝一名男性毒品人口，男拒受檢開車加速逃逸，駕車衝撞基隆火車站南站旁闖平交道，車輛爆胎卡在鐵道。台鐵基隆站今天一早大誤點，搶修後目前單線雙向通車。由於今天高中生段考，學生哀號遲到了。
據了解，這名男子棄車逃逸，往基隆往北站跑，最後沿著車站的鋼梁，爬到3樓，消防局出動雲梯車，將男子拉下。台鐵工務單位出動怪手將在軌道上的車輛移除。台鐵隨後進行巡檢，上午5點多單向通車，直到今天上午7時列車仍受影響。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言