恍神釀禍？軍用卡車猛撞路樹 車頭嚴重毀損、2士官受傷送醫

28歲陳姓士官今天上午9時許駕駛軍用卡車行經台南市山上區台20線19.2K西向彎道處，疑因恍神導致車輛失控衝出路外撞擊路樹圍籬，軍用卡車嚴重受損，陳與另名32歲李姓士官均受傷送醫；警方到場確認陳的酒測值為0，隨後通報台南憲兵隊及陳所屬部隊到場處理。

台南市警新化分局今天上午9時許接獲報案，山上區台20線19.2K西向彎道處發生交通事故，員警到場發現是一輛軍用卡車衝出路外撞擊路樹圍籬致嚴重受損，擋風玻璃碎裂；車上有駕駛陳姓士官與乘客李姓士官，陳受有臉部、右小腿擦傷、李受有臉部、左手腕擦傷。

據了解，2名士官是從官田營區載運床墊，由東向西準備前往新化區陸軍台南聯保廠，陳姓駕駛疑似在行經下坡路段時恍神，導致軍用卡車失控往右偏移衝到外側，所幸並未翻落山坡；陳的酒測值為0，2人雖受傷但意識清楚，送醫治療後均無大礙。

警方獲報後協助2人送醫，並通報台南憲兵隊及陳姓士官所屬部隊到場處理，該輛軍用卡車在中午12時40分由民間拖吊車拖離現場，交通恢復正常，詳細肇事原因仍待警方進一步調查釐清。

新化警分局呼籲，行經山區道路彎道或下坡路段，應注意路況、小心駕駛，切勿疲勞開車，並應適時減速通過，以避免交通事故發生。