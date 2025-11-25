金山警查獲司機涉毒駕 同車乘客持毒、1人被發現是通緝犯

新北市金山警分局員警攔檢王男駕駛的小貨車，察覺車內盧姓男子神情異常，謊報假身分證字被識破。員警查出他因為被通緝，並查獲盧男與同車的蔣姓女子都涉嫌持有安非他命毒品，開車的王男唾液毒品檢測為陽性，將3人移送法辦。

金山警分局今天表示，58歲王男21日晚上開車行經台2線石門路段，經過石門分駐所代理所長王品正、老梅所副所長江孟學和警員潘惠宗、王芋翔執勤的臨檢點時，58歲盧男神色有異，查明身分時，查出盧男說出的身分證字號並不是他，確認身分後，發現盧男涉及毒品案，被士林地檢署發布通緝，並在他的身上找到3包安非他命，共47.1公克。

因為在車內查獲毒品和通緝犯，警方將王男、盧男和另2名女乘客帶回調查。實施搜身時，在47歲蔣女身上發現2包安非他命2包。王男接受唾液檢測呈陽性反應，王男坦承駕車前有施用毒品。

警方製作筆錄後，依違反毒品危害防制條例及涉嫌毒駕罪嫌將王男函送檢方偵辦。盧男解送歸案並依違反毒品危害防制條例送辦。蔣女也依違反毒品危害防制條例送辦。另1名女乘客驗尿並函送檢方偵辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885