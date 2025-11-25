涉逃漏稅被通緝出庭喊冤 畢書盡父親：兒子受牽連「感到不好意思」

藝人畢書盡父親畢福鬢因涉開假發票逃漏稅案被通緝，2024年返台落網，檢方依違反商業會計法罪起訴他；台北地院今天開庭，畢福鬢現身法院，他表示，當時並不知道自己已被通緝了，聲稱很冤枉。

畢福鬢說，因為常常不在台灣，對被登記成公司負責人的事不知情，今年7月，他有跟人在大陸的兒子聯絡，兒子和他都不知道通緝的事情，事件曝光後還沒和畢書盡聯絡，對於牽連到畢書盡「感到很不好意思」。

媒體問畢福鬢是否遭人冒名致涉案？畢福鬢說，他10月出庭時已和法官說因朋友租車需求才出借身分證，沒想到證件遭冒用「上次返台被逮捕才知道」。

畢書鬢被通緝返台又出境，他說，因朋友告訴他換了公司登記負責人就可以出境，才會再次出境，但今年8月時身體不舒服回台看診，才知道又被通緝一次。

2020年，檢察官偵辦稅法案傳喚畢福鬢未到，發布通緝，畢福鬢於2024年間返台，畢福鬢辯稱自己的身份遭邱立民盜用，是否有逃漏稅完全不知情；2024年，檢察官第2次傳喚畢福鬢又未到，再被發布通緝。

涉稅法案的趙怡堯一審判決拘役50日，緩刑2年，邱立民則過世不起訴，畢福鬢於返台拘提到案，依違反商業會計法罪嫌起訴。

檢方指控，畢福鬢與男子趙怡堯為「探索開發公司」前、後任負責人，明知公司在無實際營運下，涉嫌自2009年8月起至2014年6月間與男子邱立民共謀以497張金額共3.6億元發票申報扣抵稅額，涉嫌逃漏營業稅676萬元。

檢察官指控，畢福鬢在2012年自2016年間並以公司名義簽名、領用統一發票，涉嫌幫助邱立民虛偽開立163紙、銷售金額1億3522萬5161元的發票給8家企業，另涉逃稅案。