唾液毒品快篩試劑檢測陽性即舉發毒駕 台南警：解決尿檢報告逾時問題

台南市議員林燕祝今年質詢曾指出，警方查獲毒駕常因尿檢報告逾時，導致無法在時效內舉發，竟有63件；台南市刑事警察大隊指出，過去因舉發期限從發生日開始計算，2個月內須完成，常常因來不及取得報告而逾時，自本月20日起已解決，今後唾液快篩陽性就會舉發。

台南市議員林燕祝今年6月曾在質詢中指出，1月至5月31日止，警方取締毒駕案件326件，卻有63件竟逾期未舉發，多數因送尿檢拖延，導致案件無法在規定的2個月內完成舉發，造成執法落空，毒駕行為人繼續開車趴趴走，質疑「政府整個緝毒系統是出了什麼問題？」

台南市刑大說明，過去在道路交通管理處罰條例中，毒駕的舉發期限2個月是從查獲當天開始計算，警方開罰的依據，必須根據檢驗報告；然而，檢體送驗後，檢驗機構只有一定的量能，刑事局、調查局或法醫研究所常「塞車」，導致基層收到尿報已離攔檢查獲逾2個月。

刑大指出，這不只是台南的情況，而是全國性的問題，報告何時拿到，不是警方能掌握；不過上月20日，交通部公告修正「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」第19條之4後，毒駕的舉發已經改為只要唾液快篩試劑結果呈陽性，就能依法製單舉發，本月20日正式上路。

因此，雖然目前檢體還是要送到檢驗機構確認毒物反應、閾值數多少，再依公共危險罪函送法辦，但測出陽性時既然已經舉發，今後查獲毒駕不會再出現因尿檢報告逾時，導致無法在時效內舉發的問題；除非駕駛人最後確認完全沒有毒物反應、閾值數為0，才可以撤銷罰單。

刑大表示，警政署近期推動唾液毒品快篩試劑執法，採購的試劑準確率達95.2%以上，台南獲配給501劑，刑大又再採購了準確率高達98%以上的520劑，依取締毒駕件數排名如永康120劑、第二110劑、第五分局110劑等發給各分局。

唾液快篩試劑準確率高，三分鐘就能檢出常見7種毒品，包括大麻、依托咪酯類、FM2、愷他命、安非他命、喵喵、鴉片等，對於檢驗毒駕犯罪有高效率與即時性等特點；境外使用的執法機關包括美國、澳洲、韓國、新加坡等，在實務上可有效確認民眾是否有毒駕。

不過，因一劑價格逾250元，並不鼓勵員警無差別使用，而應針對駕駛人且其出現有毒駕徵候，包括車上有毒品、滿車都是味道、身體明顯呈現施用毒品後反應等；如今天25歲尤姓男子騎車被攔查，員警發現他身上有愷他命，即當場使用檢測。

台南市警第五分局和緯派出所警員顏玉晨、蔡易霖今天清晨3時許在金華路三段巡邏時，發現尤姓機車騎士停等紅燈時越線違規，上前攔查；在尤的身上起出愷他命1包，且其百元鈔票沾附K他命殘留粉末，經使用唾液快篩試劑採檢，呈愷他命陽性反應，依法扣車舉發。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885