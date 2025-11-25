快訊

檢討綠營大罷免結果 吳怡農質疑「黨內操盤手」…沈伯洋：是誰？

黃子佼擁上千部性影像…一、二審判決罪名不一樣 法院理由曝光

台股大漲407點收26,912點、重返五日線 台積電上漲40元收1,415元

毒品唾液快篩試劑上路 台中保大查獲違規停車男吸K毒駕

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

警政署已在本月20日啟用毒品唾液快篩試劑，取締毒駕，台中市保大第一中隊在前天晚間巡邏時，在北屯區發現一輛轎車違規停車，警方盤查過程中，發現姚姓駕駛有毒品氣味，經使用唾液快篩採樣後，呈現陽性反應，警方依公共危險罪函送，另將車輛移置保管。

台中市警局保大第一中隊巡邏員警在23日晚間9時許，在北屯區軍榮ㄧ街發現一輛轎車紅線違停，警方攔查時，發現車內姚姓駕駛（29歲）散發濃厚K他命燃燒後餘味。

經警方告知毒品唾液採樣流程、法律權利義務後，姚男配合唾液毒品快篩檢測，檢測結果陽性反應。

警方依道路交通管理處罰條例第35條1項2款舉發，車輛當場移置保管，即時採取人車分離，避免危害用路人安全，後續將依尿液檢測結果，以違反公共危險罪函送偵辦。

警政署通令全國各警察機關，本月20日起全面啟用毒品唾液快篩試劑，取締毒駕，台中市警局保大線上巡邏勤務從20日至24日止，已查獲吸食或持有毒品案10件，其中包括1件毒品唾液快篩陽性的毒駕案件。

警方表示，毒品唾液快篩試劑投入執法後，讓毒駕行為無所遁形，未來駕駛人若經唾液快篩呈陽性反應，將重罰3萬元至12萬元，並吊扣駕照1至2年；若拒絕檢測，罰鍰更將高達18萬元，並吊銷駕照，且仍會追究公共危險罪與毒品等刑責。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台中市姚姓男子23日因違規停車，遭警方以唾液快篩查獲毒駕。記者陳宏睿／翻攝
台中市姚姓男子23日因違規停車，遭警方以唾液快篩查獲毒駕。記者陳宏睿／翻攝
台中市姚姓男子23日因違規停車，遭警方以唾液快篩查獲毒駕。記者陳宏睿／翻攝
台中市姚姓男子23日因違規停車，遭警方以唾液快篩查獲毒駕。記者陳宏睿／翻攝

唾液快篩 毒品 毒駕
×

LINE POINTS 限時送，最後一天

【不要滑走】最後的機會，立即登(加)入 udn 會員，就送 LINE POINTS 5 點，免抽獎～免排隊～參加就給點，別讓好康從指縫溜走囉！
立即參加

延伸閱讀

台大學霸林睿庠涉暗網販毒美國落網 北檢扣1.2億資產通緝40年

澎湖查獲900多斤K他命 重兵壓陣跨海運到高雄銷毀

平安香包藏毒被揪出！ 毒品唾液快篩上路 台南永康警3天抓7件

網路囂張販毒踢到鐵板 唾液快篩建功新莊警3小時連逮2毒駕

相關新聞

台大學霸林睿庠涉暗網販毒美國落網 北檢扣豪宅、帳戶資產 通緝40年

台灣大學畢業生林睿庠2020年涉創辦毒品暗網平台「隱身」販賣各式毒品，2025年5月從聖露西亞赴新加坡申請研究所，經美國...

苗栗市獨居男子生日陳屍住家 不排除他殺警拘提2人追查

苗栗市67歲鄭姓獨居男子昨天上午被發現陳屍家中，頭部有可疑撕裂傷，警方循線昨晚拘提鄭的2名酒友到案，互推喝酒起爭執，對方...

毒品唾液快篩試劑上路 台中保大查獲違規停車男吸K毒駕

警政署已在本月20日啟用毒品唾液快篩試劑，取締毒駕，台中市保大第一中隊在前天晚間巡邏時，在北屯區發現一輛轎車違規停車，警...

澎湖查獲900多斤K他命 重兵壓陣跨海運到高雄銷毀

澎湖地檢署去年2月查獲900多公斤毒品愷他命，因澎湖並無焚化爐可銷燬，高雄地檢署居中協調高雄市環保局協助處理，昨日由海巡...

平安香包藏毒被揪出！ 毒品唾液快篩上路 台南永康警3天抓7件

為強化打擊毒駕亂象，警政署近期全面啟用「毒品唾液快篩試劑」，其中，台南永康警分局在新制上路當晚即查獲首件毒駕案件，短短3...

先偷車再變裝！ 桃園2男持刀抵頸綑綁店員洗劫超商收銀

桃園市49歲林男今年6月先於路邊偷機車，再夥同60歲彭男前往龜山區忠義路一段7-11超商強盜，2人持刀械攻擊夜班劉姓店員...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。