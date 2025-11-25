毒品唾液快篩試劑上路 台中保大查獲違規停車男吸K毒駕

警政署已在本月20日啟用毒品唾液快篩試劑，取締毒駕，台中市保大第一中隊在前天晚間巡邏時，在北屯區發現一輛轎車違規停車，警方盤查過程中，發現姚姓駕駛有毒品氣味，經使用唾液快篩採樣後，呈現陽性反應，警方依公共危險罪函送，另將車輛移置保管。

台中市警局保大第一中隊巡邏員警在23日晚間9時許，在北屯區軍榮ㄧ街發現一輛轎車紅線違停，警方攔查時，發現車內姚姓駕駛（29歲）散發濃厚K他命燃燒後餘味。

經警方告知毒品唾液採樣流程、法律權利義務後，姚男配合唾液毒品快篩檢測，檢測結果陽性反應。

警方依道路交通管理處罰條例第35條1項2款舉發，車輛當場移置保管，即時採取人車分離，避免危害用路人安全，後續將依尿液檢測結果，以違反公共危險罪函送偵辦。

警政署通令全國各警察機關，本月20日起全面啟用毒品唾液快篩試劑，取締毒駕，台中市警局保大線上巡邏勤務從20日至24日止，已查獲吸食或持有毒品案10件，其中包括1件毒品唾液快篩陽性的毒駕案件。

警方表示，毒品唾液快篩試劑投入執法後，讓毒駕行為無所遁形，未來駕駛人若經唾液快篩呈陽性反應，將重罰3萬元至12萬元，並吊扣駕照1至2年；若拒絕檢測，罰鍰更將高達18萬元，並吊銷駕照，且仍會追究公共危險罪與毒品等刑責。