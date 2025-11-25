台大學霸林睿庠涉暗網販毒美國落網 北檢扣1.2億資產通緝40年

台灣大學畢業生林睿庠2020年涉創辦毒品暗網平台「隱身」販賣各式毒品，2025年5月從聖露西亞赴新加坡申請研究所，經美國甘迺迪機場轉機遭FBI逮捕。台北地檢署日前已查扣林睿庠在台的天母豪宅及銀行帳戶等逾億元資產。調查局近日在外逃通緝名單公布林睿庠照片，北檢今年6月對林睿庠發布通緝，通緝時效長達40年。

檢方強調，毒品為萬國公罪，林男若於美國服刑期滿遭遣返，我國同樣可追訴其網路販毒惡行。林睿庠2024年5月18日逃亡美國紐約，北檢2025年6月27日依違反毒品危害防制條例發布通緝，通緝時效長達40年。林睿庠涉將毒品交易收益，以虛擬貨幣轉入多個加密貨幣錢包，兌換成其他貨幣存入中國信託安和分行外幣帳戶，2022年3月28日至2024年5月21日，累計存入金額達373萬7095美元，約新台幣1億2158萬5368元。

檢調追查，林睿庠於2020年成立「隱身市場」毒品暗網，是專門替毒品交易的暗網平台，當時他年僅19歲，網站設計卻相當商業化，除了圖文並茂，利用簡單圖說解釋毒品效能。該網站吸引超過廿萬名毒蟲使用，更有上千個毒梟在此販毒，成為海洛因、古柯鹼、冰毒、迷幻藥LSD等非法毒品及冒牌處方藥品交易平台。

據調查，林睿庠以「法老王」或「法老」化名掌控平台運營，並與其他共犯討論毒品供應商選擇及交易決策，旗下還聘員工24小時輪班管理網站。美方掌握，林男多年前將暗網隱身的架構圖以電子郵件給自己，從此關鍵訊息鎖定他是毒品暗網主嫌。2024年5月林睿庠原在聖露西亞擔任外交替代役，負責數位科技培訓計劃，赴新加坡申請研究所，經美國甘迺迪機場轉機遭FBI逮捕。

美國與我國依台美司法互助協定，檢察官共享毒品案資源，美方已掌握林睿庠虛擬貨幣等逾億元資產，北檢去年6月林睿庠落網後立案，懷疑林為了分攤風險，疑將資產陸續轉匯到外幣帳戶及施姓母親、胞弟的帳戶，約談後林母後查扣林睿庠在台的天母豪宅及銀行帳戶等逾億元資產。