快訊

幸運兒是你嗎？2025年9-10月統一發票千萬特別獎開出「25834483」

「台灣有事」掀美日中角力！美媒：川普竭力避免捲入日中衝突

大馬娛樂大亨黃志明泰國車禍身亡 家屬證實遺體運回國

澎湖查獲900多斤K他命 重兵壓陣跨海運到高雄銷毀

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

澎湖地檢署去年2月查獲900多公斤毒品愷他命，因澎湖並無焚化爐可銷燬，高雄地檢署居中協調高雄市環保局協助處理，昨日由海巡署艦艇跨海押運至高雄南區資源回收廠完成銷燬。

去年2月澎檢指揮海巡署澎湖查緝隊在澎湖西嶼鄉小門海域，查獲漁船偷運毒品愷他命一批，毛重共946.67公斤，案經澎檢檢察官吳巡龍（現任法務部司法官學院院長）偵結起訴，法院分別判處2名犯嫌7年2月、5年2月徒刑，並宣告沒收扣案毒品及船舶。

因澎湖無焚化爐供銷燬毒品，澎檢請雄檢協助，協調高雄市環保局代為銷毀毒品，昨上午8時，海巡署派船押運該批毒品共47箱，抵達旗津海巡船艦碼頭後，由雄檢主任檢察官蔡佰達主任檢察官指揮，率大批人馬押運毒品到高雄南區資源回收廠完成銷毀。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

雄檢與澎檢合作，將該批被查獲的毒品自澎湖運往高雄銷毀。高雄地檢署提供
雄檢與澎檢合作，將該批被查獲的毒品自澎湖運往高雄銷毀。高雄地檢署提供
雄檢與澎檢合作，將該批被查獲的毒品自澎湖運往高雄銷毀。高雄地檢署提供
雄檢與澎檢合作，將該批被查獲的毒品自澎湖運往高雄銷毀。高雄地檢署提供
雄檢與澎檢合作，將該批被查獲的毒品自澎湖運往高雄銷毀。高雄地檢署提供
雄檢與澎檢合作，將該批被查獲的毒品自澎湖運往高雄銷毀。高雄地檢署提供

毒品 海巡署 澎湖
×

LINE POINTS 限時送，最後一天

【不要滑走】最後的機會，立即登(加)入 udn 會員，就送 LINE POINTS 5 點，免抽獎～免排隊～參加就給點，別讓好康從指縫溜走囉！
立即參加

延伸閱讀

平安香包藏毒被揪出！ 毒品唾液快篩上路 台南永康警3天抓7件

網路囂張販毒踢到鐵板 唾液快篩建功新莊警3小時連逮2毒駕

大溪小貨車行駛搖晃遭攔查 毒品唾液快篩秒揪出安毒陽性

怠速停路中央 高雄情侶睡車上女快篩檢出毒駕

相關新聞

台大學霸林睿庠涉暗網販毒美國落網 北檢扣1.2億資產通緝40年

台灣大學畢業生林睿庠2020年涉創辦毒品暗網平台「隱身」販賣各式毒品，2025年5月從聖露西亞赴新加坡申請研究所，經美國...

苗栗市獨居男子生日陳屍住家 不排除他殺警拘提2人追查

苗栗市67歲鄭姓獨居男子昨天上午被發現陳屍家中，頭部有可疑撕裂傷，警方循線昨晚拘提鄭的2名酒友到案，互推喝酒起爭執，對方...

澎湖查獲900多斤K他命 重兵壓陣跨海運到高雄銷毀

澎湖地檢署去年2月查獲900多公斤毒品愷他命，因澎湖並無焚化爐可銷燬，高雄地檢署居中協調高雄市環保局協助處理，昨日由海巡...

平安香包藏毒被揪出！ 毒品唾液快篩上路 台南永康警3天抓7件

為強化打擊毒駕亂象，警政署近期全面啟用「毒品唾液快篩試劑」，其中，台南永康警分局在新制上路當晚即查獲首件毒駕案件，短短3...

先偷車再變裝！ 桃園2男持刀抵頸綑綁店員洗劫超商收銀

桃園市49歲林男今年6月先於路邊偷機車，再夥同60歲彭男前往龜山區忠義路一段7-11超商強盜，2人持刀械攻擊夜班劉姓店員...

怠速停路中央 高雄情侶睡車上女快篩檢出毒駕

高雄溫姓女子將轎車停在路中央，與林姓男友在車上睡覺，警方據報叫醒他們，發覺2人昏昏沉沉，對駕駛座上的溫女做唾液快篩，有毒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。