澎湖查獲900多斤K他命 重兵壓陣跨海運到高雄銷毀

澎湖地檢署去年2月查獲900多公斤毒品愷他命，因澎湖並無焚化爐可銷燬，高雄地檢署居中協調高雄市環保局協助處理，昨日由海巡署艦艇跨海押運至高雄南區資源回收廠完成銷燬。

去年2月澎檢指揮海巡署澎湖查緝隊在澎湖西嶼鄉小門海域，查獲漁船偷運毒品愷他命一批，毛重共946.67公斤，案經澎檢檢察官吳巡龍（現任法務部司法官學院院長）偵結起訴，法院分別判處2名犯嫌7年2月、5年2月徒刑，並宣告沒收扣案毒品及船舶。

因澎湖無焚化爐供銷燬毒品，澎檢請雄檢協助，協調高雄市環保局代為銷毀毒品，昨上午8時，海巡署派船押運該批毒品共47箱，抵達旗津海巡船艦碼頭後，由雄檢主任檢察官蔡佰達主任檢察官指揮，率大批人馬押運毒品到高雄南區資源回收廠完成銷毀。