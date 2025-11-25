苗栗市獨居男子生日陳屍住家 不排除他殺警拘提2人追查

苗栗市67歲鄭姓獨居男子昨天上午被發現陳屍家中，頭部有可疑撕裂傷，警方循線昨晚拘提鄭的2名酒友到案，互推喝酒起爭執，對方動的手，全案進一步偵辦中。

苗栗警察分局北苗派出所昨天上午9點多接獲居家服務員報案，鄭姓男子倒臥在住家客廳，已經死亡多時，警方到場發現鄭姓老翁左額有撕裂傷，沒有明顯打鬥及凶器，警方懷疑不單純，辦案人員過濾附近監視器，查出鄭的酒友蕭姓男子（27歲）、謝姓男子（42歲）涉有重嫌。

24日是鄭姓男子的生日，照服員前往探視時，驚見他倒臥客廳血泊中，血跡已半凝固，額頭有深裂傷、毫無生命跡象，立即報警。初步推斷疑跌倒撞傷的出血，但鑑識人員檢驗後發現鄭翁頸部、眼周多處異常傷勢，與單純意外不相符合。

警方初步調查，居服員於11月22日上午曾訪視鄭姓男子，下午蕭男、謝男進入鄭的住家，待了約1個小時離開，鄭從此未再出門，警方昨天晚上拘提蕭、謝到案，2人聲稱經常3人喝酒，22日因懷疑死者會檢舉騷擾，因而起爭執，互推對方持鈍器毆打老翁，老翁倒地後離開，全案報請檢察官相驗，調查釐清中。