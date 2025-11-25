平安香包藏毒被揪出！ 毒品唾液快篩上路 台南永康警3天抓7件

快訊

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導

為強化打擊毒駕亂象，警政署近期全面啟用「毒品唾液快篩試劑」，其中，台南永康警分局在新制上路當晚即查獲首件毒駕案件，短短3天內更揪出7件，並查扣各式毒品逾80公克，而最離譜的是，一名嫌犯竟將毒品藏在掛於駕駛座前的「平安香包」裡，結果「平安」未保到，反因形狀異常被員警一眼識破，當場送辦。

據了解，年約50歲的李姓男子20日深夜駕車行經永康區永大一路時，因行車搖搖晃晃、變換車道也未打方向燈，引起大灣派出所巡邏員警注意，攔查後發現他是毒品列管人口。

過程中，員警注意到李男車內的平安香包明顯鼓脹，比一般香符大上一截，十分可疑，進一步盤查果然從中找到海洛因等毒品，讓員警直呼，「平安符一點都不平安！」，隨後警方對李男進行唾液與尿液採樣，兩項毒品反應皆呈陽性。

該起案件是永康分局在毒品唾液快篩正式上路後查獲的第一件毒駕。警方說明，新式快篩只需3至6分鐘即可從唾液檢出安非他命、K他命、大麻、依托咪酯、FM2等7種常見毒品，大幅提升取締效率，上線3天就成功攔下7名毒駕者，查扣約80.47公克毒品。

永康警方也重申，「毒駕零容忍！」若遭查獲毒駕，依道交管理條例第35條可處3萬至12萬元罰鍰，並當場移置保管車輛及吊扣駕照1至2年；若拒絕檢測，最高可罰14萬元，並吊銷駕照。警方也會同步依刑法公共危險罪移送法辦，絕不寬貸。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

為強化打擊毒駕亂象，警政署近期全面啟用「毒品唾液快篩試劑」，其中，台南永康警分局在新制上路當晚即查獲首件毒駕案件，短短3天內更揪出7件。圖／讀者提供
毒品 毒駕 唾液快篩
