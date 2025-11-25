網路囂張販毒踢到鐵板 唾液快篩建功新莊警3小時連逮2毒駕

快訊

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

28歲王男與30歲林男在網路販毒，新莊警前晚網巡發現將2人約出，當場查扣5顆依托咪酯煙彈，還發現林男吸毒後騎車，詢後依公危及毒品罪嫌送辦。3小時後新莊警攔查騎機車違規的33歲胡男時，發現他吸安後騎車，同樣依毒品及公危罪嫌送辦。

新莊警方前天（23日）晚間10時許網路巡邏時，發現有人公然張貼販售毒品訊息，隨即佯裝買家與毒販聯繫並相約在新莊區昌明街交易。中平派出所警員著便衣到場埋伏，當場逮捕前來交易的28歲王男及30歲林男，並查扣5顆依托咪酯煙彈、2支煙彈吸食器等證物。另外林男因騎機車前來交易，經唾液快篩呈依托咪酯陽性反應，警方立即依法告發單並將車輛移置保管，詢後依毒品及公共危險罪嫌移送法辦。

3小時後（24日凌晨1時）新莊分局中港派出所警員巡邏行經中華路時，發現33歲胡男騎機車搖晃且停紅燈超過停止線於是上前盤查，胡男主動交付藏在鑰匙殼內的1包安非他命，同時胡男經唾液快篩呈安非他命陽性，依道交條例第 35條予以扣車並開立告發單，詢後依毒品及公共危險罪嫌移送法辦。檢察官複訊後諭令林男、王男及胡男限制住居。

新莊分局強調，毒駕行為極易引發暴衝、恍神、闖紅燈等重大事故，對民眾安全造成極大威脅。警方將持續執行高密度巡邏、攔查與快篩，對於販毒、持毒與毒駕行為高強度執法絕不寬貸。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

警方對林男進行唾液快篩發現呈陽性反應。記者黃子騰／翻攝
新莊警佯裝買家逮捕前來交易的王男及林男。記者黃子騰／翻攝
新莊警方逮捕前來交易的王男及林男。記者黃子騰／翻攝
警方在胡男身上查獲安非他命毒品。記者黃子騰／翻攝
