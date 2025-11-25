影／非法走私市價470萬毒蜂蜜、毒郵票 藏公園等領貨 警抓2人
台中市黃姓男子涉在今年6月間利用蜂蜜、郵票夾帶大麻、麥角二乙胺（LSD）等毒品，還將毒郵票埋藏在住處附近公園內的花圃，以讓下游林姓藥腳取貨，檢警在同年月12日查緝黃等2人到案，查扣市價約470萬元的大麻蜂蜜罐、2700張毒郵票，黃遭檢方聲押、林5萬元交保，近日偵結依毒品罪起訴。
刑事局中打四隊在今年6月3日接獲關務署台中關通報，一件從美國輸入的郵包中的蜂蜜罐頭兩罐，含有大麻成分，經鑑驗後確認是大麻，刑事局報請台中地檢署檢察官黃鈺雯指揮後，與台中市刑大聯合偵辦。
檢警監控發現，涉案大麻蜂蜜包裹是由黃姓男子（22歲）在今年6月12日領貨，且黃已在同年月9日領取含有中樞迷幻劑成分的麥角二乙胺（LSD）郵票11包，藏放在西屯區住處的公園附近的花圃內，準備由下游林姓藥腳（38歲）拿取。
檢警循線查獲二人，查扣大麻蜂蜜罐2罐（重約1380 公克）、毒郵票11包（共54張、2700 格），初估市價分別為200萬元、270萬元。
全案警詢後依毒品罪送辦，黃遭檢方聲押獲准，林獲5萬元交保，檢方近日依毒品罪起訴二人，移審台中地院審理。
刑事局提醒，麥角二乙胺（LSD），屬中樞神經迷幻劑，與大麻同列為第二級毒品，如有從事製造、運輸、販賣第二級毒品者，可處無期徒刑或十年以上有期徒刑，得併科1500萬元以下罰金，刑責極重，民眾切勿以身試法。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
